Le Monde: Украина боится оказаться «политической заложницей» Вашингтона

Скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который уже дорого обошёлся американскому лидеру, ударил и по Киеву, пишет Le Monde. По мнению обозревателя издания, Украина оказалась вовлечена во внутреннюю политику США — и в результате отношение американских властей к стране стало меняться в худшую сторону. Есть опасения, что киевские власти отныне будут вынуждены лавировать между двумя главными американскими партиями, чтобы не потерять спонсорство Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский — «человек искусства и бывший комедийный актёр» — на своей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, проходившей в минувшую среду в Нью-Йорке, смог «изящным пируэтом» разрядить обстановку: украинский лидер, за словами которого особенно внимательно следят с тех пор, как его «знаменитая» телефонная беседа с Трампом в июле стала поводом для политического скандала в Вашингтоне, пошутил, что «лучше общаться вживую, чем говорить по телефону», пишет Le Monde. Трамп в ответ на эту шутку «смеялся сквозь слёзы» — его оппоненты из Демократической партии уже запустили в его отношении процедуру импичмента из-за той самой беседы, отмечает обозреватель издания.

Между тем, скандал оказался «конфузом» и для самого Зеленского, пусть на Украине на него реагируют не так активно, продолжает журналист. Как пишет автор, молодому украинскому президенту пришлось, едва заступив на пост, столкнуться с «крайне деликатным по многим причинам вопросом» — и пока мировая пресса пыталась выудить из опубликованной Белым домом расшифровки их беседы с Трампом компромат на американского лидера, украинские публицисты потешались над «льстивыми заявлениями, которыми сыпал» Зеленский в адрес американского коллеги. Украинский лидер успел и назвать Трампа «великим учителем», и сообщить ему, что он «вдохновляет» украинцев, и рассказать, что ему доводилось бывать в Trump Tower, перечисляет автор.

Обратили на Украине внимание и на высказанные Зеленским Трампу заверения в том, что генпрокурор Украины является «на 100 процентов» его человеком, — такие слова «были очень не к лицу» политику, который обещал очистить государственные институты от кумовства и влияния олигархов, отмечает обозреватель Le Monde. В свою очередь, в европейских столицах не пропустили выпады Зеленского в адрес Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, по мнению украинского президента, не вводят санкции против Москвы, а также его заявления о том, что Европа якобы никак не поддерживает Киев, говорится в статье.

Таким образом, господин Зеленский оказался «в центре внимания» — несмотря на то что в последние недели сделал всё, чтобы подобного внимания избежать, и даже запретил своим подопечным как-либо комментировать скандал, подчёркивается в материале. «Дело в том, что этот вопрос является значительно более масштабным, чем проблема имиджа, и сильно превосходит по своему значению личность Владимира Зеленского, — пишет автор. — Ведь Киев ещё с 2014 года, сразу после аннексии Крыма* и начала войны в Донбассе, начал работать над получением как можно более мощной дипломатической поддержки для борьбы с Россией».

В Вашингтоне для этого необходимо было прежде всего заручиться поддержкой администрации Барака Обамы, которая с самого начала выступала за «майдан» и участвовала в политической жизни Украины, рассуждает автор. Между тем, украинская сторона также долгое время могла похвастаться хорошими отношениями и со значительной частью истеблишмента Республиканской партии, которая традиционно относится к России с опаской, отмечает он. Символом такой «двупартийной» политики выступал ныне покойный сенатор Джон Маккейн, который встречался с каждой из посещавших Вашингтон украинских делегаций, говорится в статье.

Приход к власти Дональда Трампа, который во время избирательной кампании неоднократно говорил о своём намерении наладить отношения с Москвой, вызвал в Киеве чуть ли не панику — однако американская политика по отношению к Украине, которую главным образом определяет Государственный департамент, практически не изменилась и при новом президенте, напоминает обозреватель Le Monde: на пост спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины был назначен Курт Волкер, который исправно выступал по всем вопросам на стороне Киева, а Вашингтон продолжил оказывать стране военную и финансовую поддержку и даже решился на то, на что не пошла администрация Обамы, одобрив поставку на Украину противотанковых комплексов Javelin. Однако в 2016 году всё изменилось — и произошло это после того, как Украина «вышла на американскую внутриполитическую арену», — был вынужден уйти в отставку первый руководитель избирательного штаба Трампа и близкий его соратник Пол Манафорт, которого уличили в том, что он втайне получал деньги от бывшего лидера Украины Виктора Януковича, пишет автор. В результате администрация Трампа стала отвечать на заявления о «российском вмешательстве», обвиняя оппонентов во вмешательстве уже украинском, отмечает он.

Как констатирует обозреватель Le Monde, тот эпизод оставил серьёзный след в отношениях между странами, и команда Зеленского с самого момента его победы на выборах вела себя крайне осторожно по отношению к США — доходило до того, что новый президент разорвал отношения с одним из своих политических союзников, которого заподозрили в причастности к падению Манафорта. Нынешний скандал с Байденом стал, таким образом, уже вторым аналогичным эпизодом — и он может ещё сильнее ослабить позиции Киева в Вашингтоне, тем более что Зеленскому теперь придётся решать, открывать ли в отношении Байдена расследование или нет, полагает журналист. «Миф о поддержке Киева обеими партиями, похоже, своё отжил», — отмечает он.

Впрочем, даже если не принимать во внимание всё вышеперечисленное, всё множащиеся скандалы могут посеять в вашингтонских умах мысль о том, что Украина — «токсичный партнёр», говорится в статье. «Мы боимся, что США продолжат сокращать свою поддержку, — заявила в интервью Le Monde политолог из Одессы Ханна Шелест. — А каждый политик теперь опасается того, что его заявления или действия будут обращены против него и будут интерпретированы в контексте внутренней политики США».

По аналогичному поводу сокрушается на страницах The New York Times и основатель аналитического центра «Новая Европа» Алёна Германчук. «Украинцы считают США наряду с Польшей одним из своих самых надёжных союзников, — цитирует её Le Monde. — Но сегодня кажется, что власти США вошли в список тех, кто готов воспользоваться Украиной для достижения собственных и узких политических целей».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).