American Conservative: Европе пора выбираться из украинской трясины

Пока США и Европа выдвигают нереалистичные требования об уходе России из Крыма и о её согласии на переориентацию Украины на Запад, Москва будет вынуждена сохранять статус-кво, что будет означает нагнетание обстановки и милитаризацию. Как пишет American Conservative, существовавший ранее однополярный мир сегодня распадается — и то, как Европа отнесётся к упадку значимости США, повлияет на её будущее, в котором может воцариться мир и процветание, а могут и разразиться разрушительные конфликты. И именно поэтому, отмечает издание, Европе необходимо начинать «выбираться из украинской трясины».

После 2014 года отношения между США, Европой и Россией попали в зависимость от ситуации на Украине. Однако, как пишет American Conservative, существовавший в то время однополярный мир сегодня распадается — и то, как Европа отнесётся к упадку значимости и актуальности США, существенно повлияет на её будущее, в котором может воцариться мир и процветание, а могут и разразиться разрушительные конфликты.

Как отмечает издание, американские политики продолжают видеть в России глобальную угрозу, рассматривая её через призму внутренней политики, но Европа, похоже, разобралась в этой ситуации, и некоторые лидеры пошли в более правильном и разумном направлении. Эммануэль Макрон, выступая перед французскими дипломатами вскоре после закрытия саммита «Большой семёрки», заявил: «Нет сомнений, что мы живём в конце эпохи западного мирового господства. Мы привыкли, что миропорядок с 18 века зиждется на этой гегемонии. Но ситуация изменилась и стала неустойчивой из-за ошибок, допущенных Западом в некоторых кризисах».

По мнению автора статьи, к такой жёсткой оценке французского президента подтолкнуло реалистичное переосмысление текущего состояния отношений между Россией с одной стороны, и США и Европой — с другой. По мнению Макрона, закат западной гегемонии, в основе которой лежит военное и экономическое господство США, приведёт к кончине Евросоюза, если только Европа не сумеет приспособиться к этой новой действительности. По словам Макрона, Европе надо стратегически осмыслить пути сближения с Россией, не оставляя при этом в одиночестве Украину. Если она не сумеет это сделать, то «будет поддерживать бесплодную напряжённость, а замороженные конфликты сохранятся по всей Европе». «Европа останется полем стратегической битвы между США и Россией, а мы будем и впредь пожинать плоды холодной войны на нашей земле», — убеждён французский лидер.

Как пишет издание, бесплодная напряжённость и замороженные конфликты, о которых предупреждает Макрон, — это сегодняшняя европейская реальность, и наглядным проявлением этой реальности стали слова командующего американскими ВВС в Европе генерала Джеффа Харригана о той угрозе, которую представляет для Европы укрепление российской военной группировки в Калининграде.

«Если нам придётся пойти туда, чтобы уничтожить, например, комплексную систему противовоздушной обороны Калининградской области, у вас не должно быть сомнений, что у нас есть планы таких действий. Мы готовимся к этому, мы учимся этому. Мы всё время продумываем эти планы, и если дойдёт до дела, мы будем готовы выполнить задачу», — заявил Харриган представителям прессы.

Российская реакция была вполне предсказуемой: премьер-министр Дмитрий Медведев назвал высказывания Харригана «идиотскими», а официальный представитель российского МИД сказала, что Россия расценивает их как угрозу и «абсолютно безответственное заявление». Но даже если не учитывать российские возражения, реальность такова, что заявления Харригана — это в большей степени блеф и намеренное позирование, чем отражение действительности.

«Американские ВВС не уничтожили ни одну комплексную систему противовоздушной обороны за последние 20 лет. Они абсолютно не готовы воевать с равным по силе противником в лице России. У России есть возможность нанести ответный удар по Америке и по её европейским союзникам, задействовав весь свой набор сил и средств. Поступив таким образом, она выведет из строя систему управления, авиабазы и переломит ситуацию в свою пользу к тому моменту, когда тысячи российских танков и бронемашин начнут наступление, не встречая серьёзного сопротивления со стороны войск США и НАТО», — пишет автор материала.

По его мнению, вопрос о Калининграде сам по себе является прямым следствием конфликта на Украине. Польша и прибалтийские государства воспользовались ситуацией, чтобы создать впечатление всеобъемлющей российской военной угрозы Восточной Европе в частности и Североатлантическому альянсу в целом. Но это не соответствует действительности, поскольку простой причинно-следственный анализ указывает на то, что наращивание российской военной группировки в граничащих с НАТО округах является мерой реагирования, носящей в основном оборонительный характер.

Как заключает издание, Украина — это бомба замедленного действия. Пока США и Европа выдвигают нереалистичные требования об уходе России из Крыма и о её согласии на экономическую и политическую переориентацию Украины на Запад, Москва будет вынуждена сохранять статус-кво. А это означает нагнетание обстановки и милитаризацию, которые будут порождать кризисы в Калининграде и других местах. Сами по себе эти действия искусственные, но всё может стать слишком реальным.

«Такова действительность, с которой Европа связала своё будущее. Это неразумно, и по крайней мере, Макрон это признаёт. Если ситуацию на Украине пустить на самотёк, это приведёт к возникновению тех самых конфликтов на земле Европы, которые станут предвестниками провала европейского эксперимента. Нам пока неизвестно, как Европа сумеет выбраться из украинской трясины. Но бесспорно то, что она обязана начать оттуда выбираться», — подводит итог American Conservative.