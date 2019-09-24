Эксперт: Париж и Берлин склоняются к компромиссам с Москвой, и Киеву нужно искать другие варианты

Париж и Берлин склоняются к компромиссам и миру с Россией, поэтому Украина зашла в тупик в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает политический эксперт Сергей Постоловский. Как заявил он в комментарии «Телеканалу новин 24», Киеву сегодня надо пробовать различные более эффективные варианты, и идея президента Зеленского о подписании большого международного договора по урегулированию конфликта в Донбассе имеет смысл.
Идея президента Зеленского о подписании большого международного договора по урегулированию конфликта в Донбассе имеет смысл, поскольку, пока Украина зашла в тупик, Франция и Германия ищут компромиссов с Россией. Поэтому надо пробовать различные более эффективные варианты. Такое мнение «Телеканалу новин 24» высказал политический эксперт Сергей Постоловский.
По мнению политолога, этот план офиса Зеленского сейчас пытаются запустить в публичное пространство и проверить реакцию стран, которых у украинского президента предлагают в качестве подписантов.
«Надо привлекать к урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе Великобританию, США и Китай. Позиция Франции и Германии в нормандском формате не последовательна в защите Украины. Париж и Берлин склоняются к компромиссам и миру с Россией. Мы зашли в тупик, поэтому надо испытывать различные варианты», — отмечает Сергей Постоловский.
В частности, отмечает политолог, возможно, Зеленскому во время визита в США на сессию Генассамблеи ООН удастся договориться с Трампом и американскими властями об изменении формата отношений по урегулированию конфликта. При этом, считает Постоловский, Китай будет выжидать до последнего, чтобы понять все преференции и риски. Но в КНР могут быть заинтересованы в этом проекте при условии, что Украина предоставит экономические, инвестиционные льготы. В частности, это касается промышленности и рынка земли.
Сергей Постоловский отмечает: Минские соглашения сейчас на непонятной стадии. Кремль требует от Киева выполнения формулы Штайнмайера — проведения выборов, а Украина на это не соглашается.
«Не исключено подписание «Минска-3». Впрочем, может возникнуть для нас опасность. На фоне незначительных уступок России от Украины будут требовать значительно больших компромиссов. Проведение тех же выборов под наблюдением ОБСЕ фактически легализует незаконные сепаратистские образования», — подчёркивает Постоловский.
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