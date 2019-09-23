Лiга.net: в команде Зеленского заговорили о новом Будапештском меморандуме

В команде Владимира Зеленского работают над идеей подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как заявил помощник украинского президента Андрей Ермак, необходимо учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов договора международные организации.
В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как пишет «Лiга», об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.
«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые, — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — объяснил Ермак.
По его словам, нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации. Однако главной задачей, считает Ермак, является выработка юридически обязательных норм.
«Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того, чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать», — объяснил идею Ермак.
Юрист-международник почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT предложение украинской Госгидрографии инициировать принудительные переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал ожидаемым решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах российскую организацию.
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен заявил, что было принято решение продлить отстранение российской организации.
Спортивный юрист Артём Пацев отреагировал на ситуацию с возможным недопуском россиян к летним Олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который назвал безрезультатными санкции Европейского союза против России.
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев прокомментировал RT заявление Генсека ООН Антониу Гутерреша, который объявил о создании конституционного комитета в Сирии.
Организация Kick It Out, которая занимается борьбой с дискриминацией, осудила публикацию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который выложил в социальных сетях мем про своего одноклубника Бенжамена Менди.
Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор сообщил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории были удалены данные о некоторых положительных допинг-пробах.
Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления. Тепло будут включать и выключать исключительно в зависимости от температурного режима, передаёт РИА Новости.
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак», написал в социальных сетях сообщение о тренере команды.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление Министерства иностранных дел Эстонской Республики о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков являются «исторически неточными».