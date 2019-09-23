Лiга.net: в команде Зеленского заговорили о новом Будапештском меморандуме

В команде Владимира Зеленского работают над идеей подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как заявил помощник украинского президента Андрей Ермак, необходимо учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов договора международные организации.

В команде Владимира Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины. Как пишет «Лiга», об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

«У нас есть идея — сейчас я говорю об этом впервые, — которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — объяснил Ермак.

По его словам, нужно учесть негативный опыт неработающего Будапештского меморандума и включить в список гарантов международные организации. Однако главной задачей, считает Ермак, является выработка юридически обязательных норм.

«Как юрист, при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того, чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать», — объяснил идею Ермак.