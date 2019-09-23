Fox News: Варшава рассчитывает, что США помогут ей сдержать «военные амбиции» России

Польские власти считают, что без их страны невозможно представить эффективное сдерживание «агрессивной» России. Они надеются, что Соединённые Штаты помогут им обеспечить безопасность и значительно расширят своё военное присутствие в регионе, сообщает Fox News.

Сегодня Польша, «сыгравшая центральную роль во время начала Второй мировой и при падении советского коммунизма», стала ключевым элементом сдерживания «агрессивных военных амбиций» России. Такого мнения придерживаются власти страны, которые рассчитывают на серьёзное сосредоточение американских войск на своей территории, пишет Fox News.

Эта маленькая европейская страна, граничащая с Калининградской областью, уже увеличивает свои траты на оборону. А президент Трамп обещает разместить здесь 2 тыс. американских военнослужащих в дополнении к 4 тыс., которые уже находятся в Польше, отмечает телеканал.

Варшава предложила потратить $2 млрд на строительство нескольких баз, где будет размещён дополнительный контингент из США. Помимо этой инициативы, получившей неофициальное название Форт Трамп, польское правительство собирается купить у Вашингтона 32 истребителя F-35A.

«Если взглянуть на ситуацию с точки зрения США, Польша находится в самом центре восточного фланга. Нельзя представить эффективное сдерживание без Польши», — заявил в интервью Fox News посол страны при НАТО Томаш Шатковский.

Согласно политике НАТО, каждый из 28 членов блока должен тратить 2% ВВП на оборону. Но только семь стран, в число которых входят США и Польша, выполняют эту обязанность, обращает внимание телеканал.

«Мы за США. Мы понимаем, что такое разделение бремени, и это, на мой взгляд, делает нас хорошим партнёром США. С моей точки зрения, у нас общий интерес в безопасности», — отметил Шатковский.

«Не существует ничего лучшего для сдерживания агрессивного поведения России и серьёзных военных возможностей. Это не означает, что мы хотим действовать провокационно в отношении России. Дело не в этом. Дело в ответственной политике», — добавил чиновник.

По словам посла, Польша без паранойи относится к сценарию, при котором президент Владимир Путин «действительно атакует страну». Но после действий России в Грузии и на Украине НАТО не может исключать такой возможности.

«Мы не хотим излишне преувеличивать (угрозу. — ИноТВ). Но само НАТО осознаёт серьёзность того факта, что на протяжении почти 20 лет Россия вкладывает средства в расширение своего военного потенциала», — подчеркнул Шатковский.

«Сдерживание позволяет вступать в диалог. К тому же благоразумно, чтобы мы и НАТО были готовы. Речь идёт о том, чтобы просто быть подготовленными, а также о возможности более эффективно участвовать в диалоге», — пояснил он.

Между тем среди граждан Польши нет единого мнения о расширении американского военного присутствия.

«Я хочу больше войск из США, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Нам никогда не нравились русские и мы всегда чувствовали близость к народу Соединённых Штатов», — говорит жительница городка Сандомир Малгорзата Михалек.

Но Яри Бастер из польского Тарнобжега опасается, что наращивание американских сил в стране может иметь нежелательные последствия. По его мнению, в результате русские могут «испугаться» и «приблизить свою армию к Польше», передаёт Fox News.