Россия была и остаётся «терпеливым агрессором», который не откажется от своих великодержавных планов, уверен бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В интервью изданию Tygodnik Solidarnosc он заявил, что интенсивные учения российских вооружённых сил доказывают его слова. Однако у Москвы пока не было возможности развязать войну, к которой она тщательно готовится.

Несмотря на то что недавний обмен заключёнными между Киевом и Москвой выглядит знаком, что отношения между двумя странами налаживаются, Россия продолжает оставаться агрессором и будет проводить такую политику и в будущем, уверен бывший министр обороны Польши, сотрудник Академии военного искусства Ромуальд Шереметьев. В интервью изданию Tygodnik Solidarnosc он заявил, что интенсивные учения российских вооружённых сил свидетельствуют о том, что они готовятся к войне, однако у России пока не было возможности её развязать.

«Я уже много раз говорил, что Россия — терпеливый агрессор. Она была агрессором, остаётся им и будет проводить такую политику в будущем, её стремление напасть — фактор постоянный. Одновременно она, бесспорно, умеет быть терпеливой и сохранять умеренность во всех областях, которые для неё наиболее важны. Я говорю о военных действиях, а также о политической и пропагандистской сфере», — заявил Шереметьев.

Он также добавил, что Москва пока не вторглась на Украину, поскольку для захвата украинского государства ещё нет подходящих политических условий, однако не стоит забывать, что тлеющая на Украине война может в любой момент превратиться в открытый конфликт, после которого это государство прекратит существование.

Также, по мнению Шереметьева, Россия проводит свою историческую политику, стремясь изменить образ начала Второй мировой войны, и данные шаги выглядят вполне успешными, однако Польша, которая находится на страже исторической памяти, эффективно этому препятствует.

«Ложь должна включать в себя хотя бы какие-то элементы правды, а то, что рассказывает Россия, просто не имеет ничего общего с реальностью. Максимум, что она могла бы делать, — замалчивать тему начала войны. Возможно, россияне добились бы больших успехов, если бы не Польша, которая стоит на страже правды и проводит свою историческую политику, а при этом не зависит от Москвы. Исказить историю, скрыть факты невозможно, в этой сфере шансов у россиян нет», — добавил военный.

Шереметьев также добавил, что Польша и страны Балтии не готовы к возможной войне с Россией, однако обстоятельства не располагают к тому, чтобы Россия решилась её развязать.

«Мы состоим в НАТО, также есть американцы, которые укрепляют у нас свою позицию, и это очень хорошо. Вопрос в том, насколько наши союзники заинтересованы в защите Польши, в том, чтобы она продолжала существование. Для американцев наша страна, к счастью, очень важна. Пока здесь находятся американские войска, мы можем надеяться, что Россия не станет наносить удар на этом направлении. Однако от своих великодержавных планов она всё равно не откажется», — заключил Ромуальд Шереметьев.