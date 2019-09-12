Макфол: креативности Трампа стоит отдать должное — вот только судить его будут по делам

Подход президента Дональда Трампа может похвастаться как амбициозностью, так и большой степенью креативности в выборе методов, пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. Тем не менее, по его словам, несмотря на то что до окончания первого срока американского лидера осталось уже не так много времени, его творческая дипломатия так и не привела к существенным результатам.

«Мне нужно кое в чём признаться: я ошибался насчёт внешнеполитических амбиций президента Трампа, — пишет в своей статье для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол. — В начале его срока я считал — причём иногда это мнение я высказывал и на страницах этой газеты, — что Трамп в международных делах будет заниматься реализацией скромной программы, уделяя вместо этого главное внимание обширной внутренней повестке дня».

Для претворения в жизнь слогана «Сделаем Америку снова великой» необходим точечный фокус на инфраструктурных проектах, обеспечении безопасности на границе и снижении налогов для рабочего класса. Казалось бы, что в такой обстановке места для крупных внешнеполитических акций останется не так много. Кроме того, эксперты по внешней политике в администрации Трампа должны были обуздать его креативное или, как бы выразились многие, хаотичное мышление в сфере международных отношений. «В деле обеспечения национальной безопасности на ранней стадии я даже отмечал некоторую преемственность между администрациями Обамы и Трампа», — пишет Макфол.

«Однако по прошествии почти трёх лет работы администрации Трампа я признаю, что ошибся», — отмечает экс-посол. Трамп начал не один, а сразу множество грандиозных дипломатических проектов: ядерное разоружение Северной Кореи, новая ядерная сделка с Ираном, мир с «Талибаном»*, фундаментальная перестройка экономических отношений с Китаем, разрядка с Россией, оплата Мексикой строительства стены на границе, новые торговые сделки с Канадой, Мексикой, Японией, Южной Кореей и Европой, а также вечный мир на Ближнем Востоке. «Я не могу вспомнить ни одного президента, который бы попытался достичь столь многого в первую фазу своего срока — причём одновременно», — признаёт автор.

Кроме того, Макфол, по его словам, недооценил творческий подход Трампа в создании новых стратегий с целью достижения своих амбициозных целей. «Как недруги, так и фанаты Трампа должны согласиться с тем, что он привнёс в дипломатию новые методы, пребегнуть к которым предыдущие президенты никогда бы не осмелились», — считает дипломат.

Американский лидер лично приехал к северокорейскому диктатору, ввёл большие пошлины в отношении своего крупнейшего торгового партнёра, пригласил «Талибан» в свою резиденцию в Кэмп-Дэвид, «подхалимничал автократу в Москве» и, судя по всему, пытается установить мир между Палестиной и Израилем.

Продолжая следовать курсу, который идёт вразрез с политикой его предшественников, Трамп также не использует одинаковую стратегию для достижения одинаковых целей. Ради ядерного разоружения Северной Кореи американский лидер прибегает к диалогу. Однако пытаясь помешать Ирану получить ядерное оружие, Трамп придерживается абсолютно противоположной стратегии — стратегии комплексного силового давления. «Это необычно», — считает Макфол.

Нарушая правила стандартной дипломатии, Трамп не боится идти на уступки, не прося ничего взамен — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Он дал Ким Чен Ыну возможность поприсутствовать на президентском саммите, перевёл американское посольство в Иерусалим, уменьшил траты на НАТО в Восточной Европе и чуть было не принял талибов в Кэмп-Дэвиде в канун годовщины терактов 11 сентября.

С уходом Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности Трамп получил ещё больше возможностей для реализации своей оригинальной дипломатии. «В какой-то момент эта креативная дипломатия может принести свои плоды, — отмечает экс-посол. — Однако почти за три года своего срока Трамп начал много внешнеполитических дел, однако до конца не довёл практически ни одно из них».

Трамп не заключил сделок по ядерному разоружению ни с Ираном, ни с Северной Кореей. Его торговая война с Китаем пока что не принесла никаких результатов. Мексика за стену не заплатила ни единого песо, но Пентагон уже вложился в это дело, оставив без финансирования другие проекты. Его странные приятельские отношения с Владимиром Путиным не привели к конкретным результатам в сфере контроля над вооружениями, обеспечения безопасности американских выборов и урегулирования украинского кризиса. До мира же на Ближнем Востоке и в Афганистане, судя по всему, ещё очень далеко.

Единственное достижение Трампа, по мнению автора, — это внесение небольших изменений в Североамериканское соглашение о свободной торговле. Как это ни парадоксально, некоторые из поправок в торговой сделке с Мексикой и Канадой были позаимствованы из предложений Обамы по трансатлантическому партнёрству. Кроме того, этим летом американским дипломатам удалось наладить диалог между суданским правительством и оппозицией — однако креативная дипломатия Трампа тут оказалось ни при чём.

Если говорить о первом сроке Трампа, то у него остался, по крайней мере, ещё один год. Иными словами, его креативная дипломатия всё ещё может привести к ощутимым эффектам. «Если Трамп закроет хотя бы половину сделок, к которым он сейчас стремится, то тогда его большим амбициям и уникальному стилю дипломатии можно будет только поаплодировать», — полагает Макфол.

Однако вот в чём дело, продолжает автор: баллы в дипломатии начисляются не за оригинальность. Обычно результаты достигаются путём терпеливой и кропотливой работы, которая состоит из добычи информации, разъездов, выполненных «домашних заданий» и детальных переговоров как с противниками, так и с союзниками. По большому счёту, дипломатия Трампа на эти факторы оказалась небогата.

«Дипломатию Трампа и его команды следует оценивать, исходя из конкретных результатов, а не креативной формы. Пока что его нестандартные дипломатические шаги становились основой только для заголовков, но не для очевидных побед, идущих на благо безопасности и благосостояния американского народа», — подводит итог Майкл Макфол.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.