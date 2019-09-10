CNN: «благодарю за службу» — Трамп сообщением в Twitter отправил Джона Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности, передаёт CNN. Как отмечается в сюжете канала, американский лидер выбрал очень странный момент для такого решения, ведь его администрация до сих пор не определилась с курсом по отношению к Ирану.

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Вот твит, который опубликовал президент: «Я попросил Джона сложить полномочия — и сегодня он подал в отставку. Искренне благодарю Джона за службу. Нового советника по вопросам нацбезопасности назначу на следующей неделе».

Между президентом и его советником по вопросам нацбезопасности уже давно были трения — как и между советником и остальными чиновниками, отвечающими за нацбезопасность, включая госсекретаря Майка Помпео.

Вместе с тем, поразительно, какой момент был выбран для этого увольнения, ведь именно сейчас администрация по-прежнему пытается определиться с курсом в отношении Ирана. Кроме того, буквально несколько мгновений назад премьер-министр Израиля объявил о своих планах значительно аннексировать часть Западного берега реки Иордан, расширив зону, контролируемую Израилем.

Одним словом, благодаря президенту, мы сегодня утром получили крайне волнующие внешнеполитические новости.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.