CNN: «благодарю за службу» — Трамп сообщением в Twitter отправил Джона Болтона в отставку

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности, передаёт CNN. Как отмечается в сюжете канала, американский лидер выбрал очень странный момент для такого решения, ведь его администрация до сих пор не определилась с курсом по отношению к Ирану.
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Вот твит, который опубликовал президент: «Я попросил Джона сложить полномочия — и сегодня он подал в отставку. Искренне благодарю Джона за службу. Нового советника по вопросам нацбезопасности назначу на следующей неделе».
Между президентом и его советником по вопросам нацбезопасности уже давно были трения — как и между советником и остальными чиновниками, отвечающими за нацбезопасность, включая госсекретаря Майка Помпео.
Вместе с тем, поразительно, какой момент был выбран для этого увольнения, ведь именно сейчас администрация по-прежнему пытается определиться с курсом в отношении Ирана. Кроме того, буквально несколько мгновений назад премьер-министр Израиля объявил о своих планах значительно аннексировать часть Западного берега реки Иордан, расширив зону, контролируемую Израилем.
Одним словом, благодаря президенту, мы сегодня утром получили крайне волнующие внешнеполитические новости.
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