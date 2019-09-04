Al Jazeera: Болтон попытался убедить Восточную Европу «отвернуться» от России и Китая

Не так давно советник Белого дома по вопросам безопасности Джон Болтон совершил турне по Восточной Европе. Во время визитов политик попытался убедить региональные страны, чтобы они «отвернулись» от России и остереглись вести дела с Китаем, сообщает Al Jazeera.

На днях «бескомпромиссный» советник Белого дома Джон Болтон совершил турне по Восточной Европе. Политик пытался убедить региональные страны, которые Москва «считает сферой собственного влияния», «отвернуться» от России, пишет Al Jazeera.

Болтон провёл два дня на Украине, после чего он побывал в Молдавии, Белоруссии и Польше. Визиты Болтона были «наполнены опасениями относительно влияния России и Китая в регионе», утверждает телеканал.

Восточная Европа «рассматривается как буферная зона как между Россией и Западной Европой, так и между Китаем и Европой». Такое мнение в интервью Al Jazeera высказал эксперт Германского фонда Маршала США* в Варшаве Михал Романовский.

В результате недавних выборов на Украине и в Молдавии к власти пришли новые прозападные правительства, которых США считают союзниками в «геополитическом перетягивании каната». «Экспансионистские амбиции» Кремля тревожат Белоруссию, поэтому Вашингтон предлагает экономические поощрения, чтобы сблизить Минск с Западом, рассуждает телеканал.

«Регион оказался составной частью борьбы между глобальными державами. Но в итоге благодаря этому он может выиграть», — полагает Романовский.

Болтон стал первым высокопоставленным представителем США, который посетил Украину после того, как президент Владимир Зеленский занял свой пост. Советник использовал свой визит, чтобы предостеречь Киев от «долговой дипломатии» с Пекином.

Соединённые Штаты ведут торговую войну с Поднебесной и опасаются расширения её международного влияния. Именно поэтому Болтон выразил беспокойство американских властей по поводу возможной продажи украинской авиационной компании «Мотор Сич» китайцам.

В Молдавии Болтон переговорил с недавно избранным премьер-министром Майей Санду, которая возглавляет прозападную партию «Действие и солидарность». Он также встретился с президентом Игорем Додоном из пророссийской Социалистической партии.

После вступления в должность Санду попыталась сохранить «деликатный баланс» между ЕС и Россией, от которой зависят энергетические поставки в страну. Она также надеется укрепить связи в сфере безопасности с США, которые поддерживают постепенную модернизацию оборонного сектора Молдавии.

Советник Белого дома подтвердил, что «суверенитет и независимость» Молдавии имеют большое значение для Вашингтона. При этом он упомянул «замороженный конфликт» страны с «полугосударственным образованием» Приднестровьем, которое поддерживает Москва, обращает внимание Al Jazeera.

«Существуют реальные проблемы (с безопасностью) в регионе и за его пределами. Соединённые Штаты возлагают большие надежды на суверенитет и независимость Молдавии. Граждане сами, а не под влиянием извне, решают, каким будет будущее их страны», — заявил Болтон.

Он похвалил антикоррупционные инициативы правительства, намекнув, что они создадут предпосылки для привлечения американских инвестиций, которые нужны Кишинёву для обновления инфраструктуры, а также энергетического и транспортного сектора.

«Я выражаю наилучшие пожелания вашей антикоррупционной кампании, которая чрезвычайно важна для потенциальных американских инвесторов и деловых партнёров, потому что они верят в надёжную систему верховенства закона, наличие подотчётных государственных органов и атмосферу без коррупции», — сказал Болтон.

Очевидная цель визита советника в Молдавию состояла в том, чтобы «укрепить продемократическую, проевропейскую часть коалиции, которая только недавно взяла власть, и остаётся неясным, как долго она продержится». С таким предположением выступил эксперт варшавского Центра восточных исследований Войцех Конончук.

В Белоруссии Болтон встретился с президентом Александром Лукашенко. Последний находится у власти четверть века, за что получил прозвище «последний диктатор Европы», отмечает Al Jazeera.

После того как в 2008 году Запад ввёл санкции против Минска, США и Белоруссия разорвали дипломатические отношения. Визит Болтона стал первым за почти два десятилетия приездом высокопоставленного американского чиновника в бывшую советскую республику.

«Напуганный российским вторжением на восток Украины и новым интересом Москвы к более тесному союзу с Белоруссией», Лукашенко стремится наладить отношения с Западом. Это объясняет, почему в начале года Минск отменил ограничение на число американских дипломатов, допущенных в страну, подчёркивает телеканал.

Недавно Белоруссия сделала первый шаг, чтобы покончить с американскими санкциями на нефть. В результате страна сможет диверсифицировать поставки энергоносителей и меньше зависеть от России, рассуждает Al Jazeera.

«Президент Белоруссии начинает проявлять большую независимость. Поэтому Америка решила, что своей политикой она может подтолкнуть страну к большей автономии», — сказал Al Jazeera историк и бывший вице-председатель парламентской ассамблеи НАТО Лонгин Пастусяк.

По мнению телеканала, Болтон использовал визит в Минск, чтобы «осадить» Путина. Он заявил, что в двусторонних отношениях существуют проблемы, но призвал страны к диалогу в вопросах, где «интересы Белоруссии и США совпадают».

Но Конончук отнёсся скептично к возможному сближению США и Белоруссии. По его словам, во время напряжённых отношений с Россией Лукашенко, возможно, показывает соседу, что «если они не ладят, то он может играть на другом пианино». «Но я думаю, что это упрощение и что во внешней политике Белоруссии нет другого пианино», — добавил эксперт, подразумевая, что действия Минска были скоординированы с Москвой, и встреча с Болтоном носила чисто символический характер.

Между тем ранее такие «знаки внимания со стороны США к российской периферии» уже «вызывали недовольство» у Москвы. В том числе предложение Болтона продавать американское оружие Армении, которое он сделал во время прошлогоднего турне по Кавказу.

Во время заключительной части поездки Болтон согласовал с министром обороны Польши Мариушем Блащаком шесть мест для размещения в стране дополнительной тысячи американских военнослужащих. Варшава и Вашингтон договорились о расширении контингента в июне, напоминает Al Jazeera.

По словам Канончука, поездка Болтона в Восточную Европу была «беспрецедентной». «Никогда прежде глав обороны этих трёх стран — Польши, Белоруссии и Украины — не посещал их американский коллега. Вероятно, это была не последняя встреча», — считает Конончук.

Примечательно, что эти переговоры прошли всего через несколько недель после формального выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обращает внимание Al Jazeera.



* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» — организация признана нежелательной по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.