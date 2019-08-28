Foreign Policy Оригинал

Foreign Policy: визит Болтона в Минск наверняка спровоцирует ярость Кремля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Советник президента США Джон Болтон вскоре планирует посетить Белоруссию — и это будет первый визит настолько высокопоставленного американского представителя с начала XXI века, сообщает Foreign Policy. Издание полагает, что поездка Болтона это очередная попытка Вашингтона наладить отношения с Минском и ослабить его зависимость от Москвы.
Foreign Policy: визит Болтона в Минск наверняка спровоцирует ярость Кремля
Reuters

Уже на этой неделе в Белоруссию должен приехать Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, пишет Foreign Policy со ссылкой на заявления «действующих и бывших» американских чиновников. Поездка Болтона станет первым в этом столетии визитом американского представителя такого высокого ранга в эту бывшую советскую республику, которую часто называют «последней диктатурой Европы», и наверняка «спровоцирует ярость Кремля», отмечается в статье.

Дело в том, что запланированный визит Болтона можно считать очередным признаком попыток Вашингтона наладить отношения с Минском, которые осуществляются одновременно со стремлением президента Трампа найти общий язык с Путиным. И это в очередной раз демонстрирует разногласия между самим американским президентом, который совсем недавно выступил в поддержку идеи вновь пригласить Россию в «Большую восьмёрку», и его администрацией, занимающей довольно жёсткую позицию в этом отношении, поясняет автор. Между тем Москва тоже стремится укрепить свои связи с Минском на фоне разговоров о том, что политический союз с Белоруссией «может предоставить Путину возможность каким-то образом обойти прописанное в российской Конституции ограничение на количество президентских сроков», пишет Foreign Policy.

Запад долгое время держал Белоруссию в относительной изоляции, выражая тем самым своё недовольство в связи с «нарушениями прав человека» в этой стране, говорится в статье. В результате Минск на долгое время попал в «зависимость» от Москвы, которая предоставляла субсидии для поддержки недостаточно сильной белорусской экономики в рамках сделки, известной под названием «нефть в обмен на поцелуи», пишет Foreign Policy: «Белоруссия выполняла роль надёжного буфера между Россией и Евросоюзом. Но со временем белорусский президент Александр Лукашенко продемонстрировал, что он готов заигрывать с Западом, чтобы добиваться своего в отношениях с Россией».

Вооружённый конфликт на Украине заставил Минск «переосмыслить отношения с Россией» и начать налаживать более тесные связи с Западом и Китаем, подчёркивается в статье: «В 2015 году Лукашенко освободил всех оставшихся политических заключённых, в связи с чем США и Европа отменили большую часть санкций, введённых против его страны». И хотя в Белоруссии, которой Лукашенко управляет с 1994 года, до сих пор не было проведено «никаких значимых политических реформ», всё же ему удалось «подготовить основу» для постепенного сближения с Америкой, сообщает Foreign Policy. Это сближение началось ещё в период работы администрации Обамы со взаимной аккредитации атташе по вопросам обороны, а после прихода Трампа процесс продолжился, поясняет автор.

С 2017 года Белоруссия смягчила требования для получения виз гражданами из нескольких десятков стран, включая страны Евросоюза и Северной Америки. А в октябре прошлого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Белоруссию более чем за десятилетие, отмечается в статье. Когда в 2019 году Минск сообщил о своём решении отменить ограничения на число дипломатов, которым разрешается работать в посольстве США, в Белом доме назвали это «настоящим дипломатическим прорывом», учитывая, что предыдущий посол был выслан из Белоруссии в 2008 году вместе с 30 другими дипломатами в ответ на американские санкции, напоминает автор. Ожидается также, что в сентябре этого года Белоруссию посетит заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, чтобы обсудить вопросы «расширения дипломатического присутствия», сообщили Foreign Policy осведомлённые источники в дипломатических кругах.

Как полагает Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, такое укрепление экономических и дипломатических связей с Минском позволит Вашингтону в долгосрочной перспективе «усилить своё влияние» на принимаемые белорусскими властями решения. «Относиться к Белоруссии как к «чёрной дыре» и игнорировать её было ошибкой. Это не привело ни к каким улучшениям в вопросе защиты прав человека», — подчеркнул политик в интервью Foreign Policy. Он также выразил уверенность в том, что Кремль, вне всяких сомнений, тоже рассматривает сценарий укрепления союза с Минском в собственных интересах, поэтому американцы должны активнее противостоять этим попыткам: «Мы должны делать всё возможное, чтобы укреплять суверенитет Белоруссии», — призвал Карпентер.

«США решительно настроены поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии. Мы продолжаем работать с правительством и народом Белоруссии ради укрепления демократических институтов и уважения к основным свободам», — заявил в этой связи официальный представитель Госдепартамента США. В то время как западные СМИ сообщили на прошлой неделе, что Белоруссия впервые в своей истории решила «рассмотреть возможность покупки нефти у США в попытке диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России», пишет Foreign Policy.

В то же время экс-посол США на Украине Джон Хербст выразил мнение, что, хотя предстоящий визит Болтона в Минск действительно будет иметь большое значение, его всё же «не стоит переоценивать», говорится в статье. «Речь вовсе не идёт о том, что мы собираемся отправлять Белоруссии оружие или что мы собираемся поддержать стремление Белоруссии вступить в различные международные организации. Мы просто демонстрируем определённую готовность поговорить и предоставить некоторую — подчёркиваю, именно некоторую — поддержку Лукашенко теперь, когда он пытается справиться с российской [угрозой]», — заявил американский дипломат. «Болтон хорошо понимает, что Путин ведёт агрессивную политику. И что агрессивная политика Путина может включать в себя какие-то замыслы, касающиеся Белоруссии», — также отметил Хербст в интервью Foreign Policy.

На протяжении этого года российское руководство проявляло заметный интерес к выполнению условий союзного договора, заключённого с Минском 20 лет назад, и многие наблюдатели оценили это как признак того, что союз с Белоруссией может стать «одним из потенциальных сценариев, которые позволят Путину остаться фактическим правителем России после окончания его президентского срока в 2024 году», отмечается в статье. До сих пор пункты этого договора практически не были реализованы, за исключением договорённостей об открытии границы и обеспечении свободного перемещения рабочей силы, однако ситуация может измениться, поясняет автор: «Если бы все его условия были выполнены, это подготовило бы почву для создания единой валюты, единого законодательного органа и единого главы государства. То есть Путин получил бы возможность сохранить свою власть, не нарушая требований российской Конституции».

По мнению экспертов, попытка реализовать подобный сценарий обошлась бы Кремлю слишком дорого как с финансовой точки зрения, так и в плане популярности среди населения, тем более что белорусский лидер Александр Лукашенко «вряд ли откажется от власти без боя», подчёркивается в статье. «Но учитывая готовность захватывать территории соседних государств, которую Москва недавно продемонстрировала, мало кто решится полностью игнорировать такой вариант развития событий до тех пор, пока у российских властей не появится более правдоподобный план преемственности власти», — заключает Foreign Policy.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Foreign Policy США Северная Америка
теги
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин геополитика демократия Джон Болтон Запад информационная война переговоры Россия русофобия саммит США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров