Foreign Policy: визит Болтона в Минск наверняка спровоцирует ярость Кремля

Советник президента США Джон Болтон вскоре планирует посетить Белоруссию — и это будет первый визит настолько высокопоставленного американского представителя с начала XXI века, сообщает Foreign Policy. Издание полагает, что поездка Болтона это очередная попытка Вашингтона наладить отношения с Минском и ослабить его зависимость от Москвы.

Уже на этой неделе в Белоруссию должен приехать Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, пишет Foreign Policy со ссылкой на заявления «действующих и бывших» американских чиновников. Поездка Болтона станет первым в этом столетии визитом американского представителя такого высокого ранга в эту бывшую советскую республику, которую часто называют «последней диктатурой Европы», и наверняка «спровоцирует ярость Кремля», отмечается в статье.



Дело в том, что запланированный визит Болтона можно считать очередным признаком попыток Вашингтона наладить отношения с Минском, которые осуществляются одновременно со стремлением президента Трампа найти общий язык с Путиным. И это в очередной раз демонстрирует разногласия между самим американским президентом, который совсем недавно выступил в поддержку идеи вновь пригласить Россию в «Большую восьмёрку», и его администрацией, занимающей довольно жёсткую позицию в этом отношении, поясняет автор. Между тем Москва тоже стремится укрепить свои связи с Минском на фоне разговоров о том, что политический союз с Белоруссией «может предоставить Путину возможность каким-то образом обойти прописанное в российской Конституции ограничение на количество президентских сроков», пишет Foreign Policy.



Запад долгое время держал Белоруссию в относительной изоляции, выражая тем самым своё недовольство в связи с «нарушениями прав человека» в этой стране, говорится в статье. В результате Минск на долгое время попал в «зависимость» от Москвы, которая предоставляла субсидии для поддержки недостаточно сильной белорусской экономики в рамках сделки, известной под названием «нефть в обмен на поцелуи», пишет Foreign Policy: «Белоруссия выполняла роль надёжного буфера между Россией и Евросоюзом. Но со временем белорусский президент Александр Лукашенко продемонстрировал, что он готов заигрывать с Западом, чтобы добиваться своего в отношениях с Россией».



Вооружённый конфликт на Украине заставил Минск «переосмыслить отношения с Россией» и начать налаживать более тесные связи с Западом и Китаем, подчёркивается в статье: «В 2015 году Лукашенко освободил всех оставшихся политических заключённых, в связи с чем США и Европа отменили большую часть санкций, введённых против его страны». И хотя в Белоруссии, которой Лукашенко управляет с 1994 года, до сих пор не было проведено «никаких значимых политических реформ», всё же ему удалось «подготовить основу» для постепенного сближения с Америкой, сообщает Foreign Policy. Это сближение началось ещё в период работы администрации Обамы со взаимной аккредитации атташе по вопросам обороны, а после прихода Трампа процесс продолжился, поясняет автор.



С 2017 года Белоруссия смягчила требования для получения виз гражданами из нескольких десятков стран, включая страны Евросоюза и Северной Америки. А в октябре прошлого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Белоруссию более чем за десятилетие, отмечается в статье. Когда в 2019 году Минск сообщил о своём решении отменить ограничения на число дипломатов, которым разрешается работать в посольстве США, в Белом доме назвали это «настоящим дипломатическим прорывом», учитывая, что предыдущий посол был выслан из Белоруссии в 2008 году вместе с 30 другими дипломатами в ответ на американские санкции, напоминает автор. Ожидается также, что в сентябре этого года Белоруссию посетит заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, чтобы обсудить вопросы «расширения дипломатического присутствия», сообщили Foreign Policy осведомлённые источники в дипломатических кругах.



Как полагает Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, такое укрепление экономических и дипломатических связей с Минском позволит Вашингтону в долгосрочной перспективе «усилить своё влияние» на принимаемые белорусскими властями решения. «Относиться к Белоруссии как к «чёрной дыре» и игнорировать её было ошибкой. Это не привело ни к каким улучшениям в вопросе защиты прав человека», — подчеркнул политик в интервью Foreign Policy. Он также выразил уверенность в том, что Кремль, вне всяких сомнений, тоже рассматривает сценарий укрепления союза с Минском в собственных интересах, поэтому американцы должны активнее противостоять этим попыткам: «Мы должны делать всё возможное, чтобы укреплять суверенитет Белоруссии», — призвал Карпентер.



«США решительно настроены поддерживать суверенитет и независимость Белоруссии. Мы продолжаем работать с правительством и народом Белоруссии ради укрепления демократических институтов и уважения к основным свободам», — заявил в этой связи официальный представитель Госдепартамента США. В то время как западные СМИ сообщили на прошлой неделе, что Белоруссия впервые в своей истории решила «рассмотреть возможность покупки нефти у США в попытке диверсифицировать поставки и снизить зависимость от России», пишет Foreign Policy.



В то же время экс-посол США на Украине Джон Хербст выразил мнение, что, хотя предстоящий визит Болтона в Минск действительно будет иметь большое значение, его всё же «не стоит переоценивать», говорится в статье. «Речь вовсе не идёт о том, что мы собираемся отправлять Белоруссии оружие или что мы собираемся поддержать стремление Белоруссии вступить в различные международные организации. Мы просто демонстрируем определённую готовность поговорить и предоставить некоторую — подчёркиваю, именно некоторую — поддержку Лукашенко теперь, когда он пытается справиться с российской [угрозой]», — заявил американский дипломат. «Болтон хорошо понимает, что Путин ведёт агрессивную политику. И что агрессивная политика Путина может включать в себя какие-то замыслы, касающиеся Белоруссии», — также отметил Хербст в интервью Foreign Policy.



На протяжении этого года российское руководство проявляло заметный интерес к выполнению условий союзного договора, заключённого с Минском 20 лет назад, и многие наблюдатели оценили это как признак того, что союз с Белоруссией может стать «одним из потенциальных сценариев, которые позволят Путину остаться фактическим правителем России после окончания его президентского срока в 2024 году», отмечается в статье. До сих пор пункты этого договора практически не были реализованы, за исключением договорённостей об открытии границы и обеспечении свободного перемещения рабочей силы, однако ситуация может измениться, поясняет автор: «Если бы все его условия были выполнены, это подготовило бы почву для создания единой валюты, единого законодательного органа и единого главы государства. То есть Путин получил бы возможность сохранить свою власть, не нарушая требований российской Конституции».



По мнению экспертов, попытка реализовать подобный сценарий обошлась бы Кремлю слишком дорого как с финансовой точки зрения, так и в плане популярности среди населения, тем более что белорусский лидер Александр Лукашенко «вряд ли откажется от власти без боя», подчёркивается в статье. «Но учитывая готовность захватывать территории соседних государств, которую Москва недавно продемонстрировала, мало кто решится полностью игнорировать такой вариант развития событий до тех пор, пока у российских властей не появится более правдоподобный план преемственности власти», — заключает Foreign Policy.