МИД Белоруссии: мы не идём к США с протянутой рукой

Минску от Вашингтона нужны не подарки, а равноправное сотрудничество во всех сферах от торговли до гуманитарного взаимодействия, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. Как приводит его заявления «Наша Ніва», переговоры Болтона и Лукашенко получились откровенными и очень заинтересованными.

«Мы не идём к США с протянутой рукой», — так министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал визит американского политика Джона Болтона в Минск. Кроме того, белорусская газета «Наша Ніва» приводит его призыв не искать в этой встрече «конспирологических заговоров».



Дипломат напомнил, что это было турне советника президента США по нескольким странам, в том числе и по Белоруссии. По его словам, Болтон лишь хотел ознакомиться с ситуацией и с позицией руководителей государств по разным проблемам в регионе. В частности, он напомнил о тлеющих конфликтах, о проблеме терроризма и в целом об обеспечении безопасности.



«Поэтому, когда к нам поступил запрос на проведение этого визита, то, конечно же, мы, исходя из того, что стараемся выстраивать нормальные отношения с Соединёнными Штатами Америки, которые на сегодня, надо признать, объективно являются ведущей державой в мире, безусловно, дали согласие на реализацию такого визита. Должен сказать, что визит был весьма и весьма полезным», — отметил белорусский министр иностранных дел.



При этом дипломат заверил, что «никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или от чего-то». По его словам, между политиками прошли «искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, по вопросам мирового торгово-экономического сотрудничества, по вопросам развития двусторонних отношений между Белоруссией и Соединёнными Штатами Америки».



«Абсолютно откровенный разговор, очень заинтересованный. Как мне кажется, было чётко видно желание, стремление понять друг друга, услышать аргументы друг друга. На мой взгляд, это самое главное», — заявил Владимир Макей.



По словам министра, политики также обсуждали вопросы региональной безопасности, в первую очередь, ситуацию в Украине, но также конфликты на Ближнем Востоке и торговые споры.



«Президент Белоруссии чётко сказал, что мы не идём к Соединённым Штатам с протянутой рукой, и мы не просим чего-то дать нам и положить на стол, или какую-то крошку забросить в рот. Нет. Мы хотим просто равноправного торгово-экономического, политического, гуманитарного и иного сотрудничества и взаимодействия. И мы готовы к этому», — приводит издание слова министра иностранных дел Белоруссии.