Польский обозреватель: Путин обыгрывает Зеленского как ребёнка

Видя «слабость» Киева при новом президенте, российский лидер Владимир Путин решил использовать ситуацию с обменом заключёнными «для ослабления» всей Украины, заявил в интервью Polskie Radio обозреватель Антони Рыбчинский. По его мнению, позиция Киева является стратегически неверной, поскольку главной целью Москвы остаётся «возвращение неформального контроля над всей Украиной», а Запад не будет «подставлять свою голову» за украинцев, пока они будут сами пытаться договориться с россиянами.

Освобождение «35 украинских заложников Кремля» в рамках недавнего обмена заключёнными между Россией и Украиной стало неимоверной радостью для украинской общественности и их родных, которые встречали их в аэропорту вместе с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Polskie Radio.

«Однако это событие имеет и геополитическое измерение, поскольку с самого начала украинские заложники являются козырем Путина в гибридной войне против Украины и игра продолжается», — отмечается в статье. Взамен Украине пришлось выпустить на свободу 35 человек, включая «российских военных, диверсантов и пророссийских боевиков», подчёркивает Polskie Radio. Прокомментировать это решил польский журналист и обозреватель Антони Рыбчинский.



По его мнению, с точки зрения интересов Украины и всех других стран, которые «в какой-то степени находятся под угрозой из-за агрессивной политики России», этот обмен заключёнными фактически означает поражение для Киева и «цивилизованного западного мира» — и «безусловный выигрыш» для Путина и России.

«По сути, это первый большой шаг на пути так называемого процесса нормализации российско-украинских отношений. Можно ожидать очередных событий в этом направлении, которые, безусловно, для Украины и Запада в долгосрочной перспективе не будут выгодными», — предупредил Рыбчинский в интервью Polskie Radio.



«К сожалению, становится действительностью чёрный сценарий. Впрочем, когда Зеленский победил на президентских выборах, я предполагал, что дела могут пойти в этом направлении. То есть россияне играют в «кота и мышь» с неопытным политиком, коим является Зеленский», — подчёркивает польский обозреватель. «Последуют очередные выигрыши Путина. Повторюсь — как я и опасался, Путин переигрывает Зеленского как ребёнка», — прогнозирует Рыбчинский.



Безусловно, для самих украинских участников обмена и их семей реализация этого обмена стала радостной новостью, признаёт обозреватель. Это также можно считать хорошей новостью для самого Зеленского, который появился на аэродроме, обнимаясь с Сенцовым и освобождёнными украинскими моряками.

Однако это принесёт ему бонусы лишь во внутриполитическом плане, отмечается в статье: «Зеленский реализует свои предвыборные обещания, и соответственно, можно ожидать, что это позитивно повлияет на его рейтинг и его популярность на Украине», — полагает польский обозреватель. Вместе с тем, по его мнению, следует задаться вопросом, «какими возможностями манипуляций располагает Москва посредством людей из окружения Зеленского, будь то политические сотрудники или люди бизнеса», чтобы добиваться нужных целей в своих интересах.



Как считает Рыбчинский, освобождение в рамках этого обмена Владимира Цемаха, которого на Украине называли «ключевым свидетелем» по делу о сбитом в июле 2014 года малайзийском авиалайнере MH17, в первую очередь навредит Киеву. По его мнению, те страны, которые должны были бы проявлять максимальную заинтересованность в том, чтобы привлечь виновных к ответственности и наказать их, не проявили для этого никакой активности, поскольку в реальности для Запада «лучше всего было бы замести дело под ковёр».

Однако теперь у них появится повод обвинять Украину, предупредил обозреватель в интервью Polskie Radio: «Это станет аргументом в руках западных политиков, не только голландских или немецких, но это касается всех политиков, выступающих за скорейшую нормализацию отношений с Россией и отмену санкций. Они смогут сказать: «Посмотрите, сами украинцы важного свидетеля по делу о сбитом пассажирском самолёте отдали россиянам. Чего в таком случае Киев хочет от нас? Чтобы мы теряли целые миллиарды евро из-за санкций в отношении России? Ведь Украина, отдавая Цемаха, сама не заинтересована в выяснении этого дела. Поэтому мы на Западе не будем подставлять свою голову за Украину, которая сама хочет договориться с россиянами».



Он полагает, что и планы организовать в ближайшее время по инициативе Франции саммит лидеров «нормандской четвёрки» по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе могут обернуться поражением для Киева: «Одно можно сказать точно — Путин бы не согласился на такую встречу, если бы не знал, что достигнет в результате конкретную выгоду». По мнению Рыбчинского, если подобный саммит после длительного перерыва вновь состоится, то это не будет просто встреча Макрона, Путина, Меркель и Зеленского, в ходе которой они лишь пожмут друг другу руку и побеседуют. «Там будут приняты конкретные решения, что означают, что они не будут выгодными Украине, но будут выгодны России. Сейчас, по сути, идёт борьба за детали этих условий», — заявил обозреватель в интервью Polskie Radio.



Рыбчинский также выразил мнение, что саммит может и не состояться, поскольку Кремль «снова поднимает ставки» и выдвигает «неприемлемые условия». По его словам, речь уже не идёт о так называемой формуле Штайнмайера: «Всплывают условия, касающиеся не только Донбасса, но и целой Украины. К примеру, выдвигаются требования внести изменения в языковой закон и образовательный закон. И даже предлагается их отменить. Напомню, что эти законы были приняты ещё под конец правления Порошенко и Россия их очень остро критикует».

Как считает польский эксперт, видя слабость своих политических противников, Путин решил «получить как можно больше», причём не только в Донбассе. «Он решил использовать ситуацию и ослабить целую Украину. Напомню, стратегической целью Кремля не была только аннексия* Крыма, и ею не является оккупация части Донбасса. Цель России — возвращение её контроля (безусловно, неформального контроля) над всей Украиной», — заключил обозреватель в интервью Polskie Radio.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).