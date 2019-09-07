«Признак разрядки и важный эпизод сотрудничества» — Welt TV об обмене между Москвой и Киевом

Обмен заключёнными между Россией и Украиной является коротким, но важным эпизодом сотрудничества, считает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По мнению Ваннера, Москва надеется на то, что теперь ЕС будет постепенно снимать санкции, введённые в 2014 году.

Признак разрядки: Россия и Украина обменялись 70 заключёнными: в полдень 35 украинцев прибыли в аэропорт Киева. Их лично встречал президент Украины Владимир Зеленский, а также члены их семей. Переговоры об обмене длились несколько недель. Среди освобождённых — проведший более 5 лет в заключении украинский режиссёр Олег Сенцов. Кроме того — 24 украинских моряка, задержанных в ноябре у берегов Крыма: с тех пор они находились под стражей в России.

Сейчас мы поговорим с Кристофером Ваннером, подключающимся к нам из Москвы. Кристоф, является ли обмен заключёнными первым шагом на пути к сближению между двумя странами, или же это просто короткий, хоть и важный, эпизод сотрудничества?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Я думаю, что это, прежде всего, короткий и, как вы сказали, важный эпизод сотрудничества. Прежде всего это жест со стороны Владимира Путина, сопровождающийся надеждой на то, что ЕС начнёт постепенно облегчать санкции, введённые в 2014 году в связи с украинским кризисом.

Этот обмен пленными не меняет того факта, что на восточной Украине по-прежнему идёт война между пророссийскими сепаратистами, сражающимися за отделение двух мятежных областей, против украинского правительства. Кроме того, Москва, несмотря на обмен заключёнными, по-прежнему рассматривает мятежные области как залог того, что Украина не сможет сблизиться с ЕС и НАТО. НАТО не принимает в свой состав страны, чья территориальная целостность не обеспечена.

К одному из заключённых Россия проявляла особенный интерес и хотела вернуть его. О ком идёт речь?

КРИСТОФ ВАННЕР: Речь идёт о гражданине Украины, который сражался на стороне пророссийских повстанцев в Донецкой области, то есть в одном из восставших регионов восточной Украины. Его зовут Владимир Цемах. Этот человек был командиром одного из подразделений ПВО пророссийских повстанцев. Он является важным свидетелем по делу сбитого в 2014 году самолёта «Боинг», рейс MH17, все 298 пассажиров которого погибли. Согласно данным международной следственной группы, этот «Боинг» был сбит системой ПВО «Бук». Утверждается, что «Бук» был доставлен на территорию восставших областей из России, а затем пророссийские сепаратисты сбили этот пассажирский самолёт.

Этот человек, Владимир Цемах, является важным свидетелем, и Россия непременно хотела получить его, поставив условие, что если Цемаха не отпустят в Россию, то сделка по обмену заключёнными не состоится. Новый украинский президент Владимир Зеленский согласился с этим условием и отпустил этого человека. То, что Цемах теперь находится в России, означает, что в расследовании дела «Боинга» не будет серьёзного прогресса.

Дата выхода в эфир: 07.09.2019