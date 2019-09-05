Диалог.Ua: освобождение командира ДНР на Украине назвали «подарком Путину»

Украинский политолог Виталий Портников заявил, что освобождение украинским судом Владимира Цемаха, по утверждению «Диалог.Ua», «водителя БУКа, которым был сбит рейс МН17», является плевком в лицо международным партнёрам Украины и подарком Владимиру Путину. Портников также добавил, что данная ситуация «стала отличной иллюстрацией того, как власть Украины будет решать вопросы обмена пленными».

Украинский политолог Виталий Портников резко высказался об освобождении украинским судом Владимира Цемаха, который, по утверждению «Диалог.Ua», «был водителем БУКа, которым был сбит рейс МН17». Освобождение Цемаха, по мнению Портникова, стало отличной иллюстрацией того, как власть Украины будет решать вопросы обмена пленными.

Более того, как пишет Портников, «выдача Цемаха Москве, которой он так нужен, плевок в лицо международным партнёрам Украины».

«Можно поиграть в «независимый суд» и нерасторопные правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто сбежит», — отмечает эксперт.

«Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать ответный жест, если захочет, конечно», — подчеркивает Портников.

«А то что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счёт, никто во власти и не подумает», —добавил Портников, отметив, что в команде Зеленского, не привыкли думать на перспективу.