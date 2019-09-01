Профессор Гарварда: Трамп не «идиот» и не «актив» Путина — ему подходят оба звания
Профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб заявил, что к президенту США Дональду Трампу не стоит относиться только как к «идиоту» или как к «российскому активу», пишет Fox News.
Таким образом Трайб, который является открытым критиком американского лидера, отреагировал на сообщения о том, что после саммита G7 американские сотрудники разведслужб пришли к выводу, что Трамп — это либо актив президента России Владимира Путина, либо его «полезный идиот».
«Без всяких сомнений, ему подходят обе характеристики, — написал Трайб в Twitter. — Трамп с самого начала был и активом России, и идиотом, правда, неясно насколько полезным».
Подобное высказывание очень похоже на заявления многих других комментаторов и политиков, которые отмечали, что президент приветствовал «российское вмешательство» в выборы 2016 года.
В рамках своего расследования бывший спецпрокурор США Робер Мюллер не сумел доказать, что Трамп участвовал в «сговоре» с Россией, однако демократы в палате представителей указали на то, что определённые детали говорят в пользу некой формы сотрудничества, а также попыток воспрепятствовать правосудию.
Трайб давно известен своими нападками на президента. Ранее профессор, среди прочего, называл его «расистом» и обвинял в попытках «пересмотреть итоги гражданской войны» после того, как президент намекнул, что хотел бы покончить с выдачей американского гражданства по праву рождения.
«Более полумиллиона человек погибли ради этого священного дела. Если вы согласны с тем, что этому ненормальному такое нельзя спускать с рук, то ТАК И СКАЖИТЕ!!! Если же вы молчите, то вы его сообщник», — добавил Трайб, очевидно, предупреждая таким образом сторонников американского лидера.
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