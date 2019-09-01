Профессор Гарварда: Трамп не «идиот» и не «актив» Путина — ему подходят оба звания

Профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб заявил, что было бы неверно считать президента США Дональда Трампа только «полезным идиотом» Владимира Путина или его «активом», так как он соответствует обоим определениям, пишет Fox News. Кроме того, как отмечает канал, помимо этого профессор обвинил американского лидера в расизме, а также призвал помешать ему «пересмотреть итоги гражданской войны».

Профессор Гарвардской школы права Лоуренс Трайб заявил, что к президенту США Дональду Трампу не стоит относиться только как к «идиоту» или как к «российскому активу», пишет Fox News.



Таким образом Трайб, который является открытым критиком американского лидера, отреагировал на сообщения о том, что после саммита G7 американские сотрудники разведслужб пришли к выводу, что Трамп — это либо актив президента России Владимира Путина, либо его «полезный идиот».



«Без всяких сомнений, ему подходят обе характеристики, — написал Трайб в Twitter. — Трамп с самого начала был и активом России, и идиотом, правда, неясно насколько полезным».



Подобное высказывание очень похоже на заявления многих других комментаторов и политиков, которые отмечали, что президент приветствовал «российское вмешательство» в выборы 2016 года.



В рамках своего расследования бывший спецпрокурор США Робер Мюллер не сумел доказать, что Трамп участвовал в «сговоре» с Россией, однако демократы в палате представителей указали на то, что определённые детали говорят в пользу некой формы сотрудничества, а также попыток воспрепятствовать правосудию.



Трайб давно известен своими нападками на президента. Ранее профессор, среди прочего, называл его «расистом» и обвинял в попытках «пересмотреть итоги гражданской войны» после того, как президент намекнул, что хотел бы покончить с выдачей американского гражданства по праву рождения.



«Более полумиллиона человек погибли ради этого священного дела. Если вы согласны с тем, что этому ненормальному такое нельзя спускать с рук, то ТАК И СКАЖИТЕ!!! Если же вы молчите, то вы его сообщник», — добавил Трайб, очевидно, предупреждая таким образом сторонников американского лидера.

Комментарии читателей на сайте Fox News:

OrangeDespot: «Профессор абсолютно прав».

Smitvict: «Я не смог бы быть демократом. Моя жизнь состоит не только из НЕНАВИСТИ».

Wartniknik: «Почему все эти люди так одержимы Россией? Неужели не было бы лучше поладить со страной, у которой есть тысячи ядерных боеголовок? Можно было бы предположить, что человек с таким хорошим образованием способен на более рациональное мышление».

56a502: «Интересно то, что если, по их мнению, использовать слово «российский», то это отвлечёт внимание от реальной ситуации».