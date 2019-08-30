Newsweek: «Ко мне, Меланья!» — Трампа раскритиковали за «собачье» обращение с супругой

После того как в соцсетях появился видеоролик, на котором Дональд Трамп хлопает себя по ноге — и через несколько секунд к нему подходит супруга Меланья, комментаторы возмутились «унизительным отношением» президента к первой леди. Большинство критиков посчитали, что лидер, известный спорными высказываниями в отношении женщин, позвал супругу, как собаку, но некоторые предположили, что Трамп просто проверял, на месте ли ключи.

Президента США Дональда Трампа раскритиковали за то, как он обращается со своей супругой Меланьей. На видео, запечатлевшем, как президент выходит из машины, внимательные пользователи соцсетей увидели, как глава Белого дома хлопает рукой по своей ноге, подзывая первую леди, словно собаку.

Роликом поделился на своей странице в Twitter комик Джеймс Фелтон. На записи видно, как Дональд Трамп сначала смотрит в сторону, по всей видимости, Меланьи, а затем три раза хлопает себя правой рукой по ноге. Через несколько секунд супруга подходит к президенту.

Как отмечает издание, неясно, что именно означали «похлопывания» лидера и относился ли вообще этот жест к Меланье. Однако многие интернет-комментаторы решили, что таким «унизительным образом» Трамп хотел добиться от первой леди «внимания и послушания».

— James Felton (@JimMFelton) 28 августа 2019 г.

Джеймс Фелтон: «Дональд Трамп: «Никто не уважает женщин больше, чем я».

Опять-таки Дональд Трамп: «К ноге, скорей (хлопает себя по ноге)! Ко мне, жена! Вот хорошая девочка».

В комментариях к посту Фелтона, набравшему более 240 тыс. ретвитов, президенту припомнили и другую его цитату — из статьи The New York Magazine от 1992 года. Тогда Трамп заявил, что с женщинами нужно обращаться, «как с грязью».

К всеобщим критическим настроениям присоединился пародийный аккаунт премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, предложивший своим подписчикам пройти небольшой опрос: «Если бы вы были мерзким, надменным, старым женоненавистником, как бы вы попросили жену к вам подойти? 1. Позвал бы по имени. 2. Помахал бы рукой, чтобы привлечь её внимание. 3. Похлопал бы себя по ноге, как будто она собака». Впрочем, нашлись и те, кто вступился за президента, предположив, что он просто похлопал себя по карману, чтобы проверить, взял ли он ключи.

Newsweek обращает внимание, что это не первый раз, когда американцы замечают неловкость в отношениях между президентом и первой леди. Так, в январе 2018 года, садясь на борт номер один (Air Force One), Трамп держал зонт над собой, оставив супругу на милость непогоды. В том же году за главой Белого дома пару раз замечали трудности с тем, чтобы просто взять Меланью за руку.