Не повезло не только Меланье Трамп — история нелепых статуй мировых знаменитостей от NTD

Скульптура Меланьи Трамп в Словении – не единственный памятник мировым знаменитостям, который не похож на свой прообраз. Канал NTD вспомнил самые известные скульптуры звёзд – от Криштиану Роналду до Жан-Клода Ван Дамма, – которые далеки от оригиналов.
На фоне живописного ландшафта рядом с Севницей в Словении появилась скульптура Меланьи Трамп. Первая леди США родом из этих мест.
Скульптура возвышается над рекой, стоя на остатках ствола липы. Сама статуя выпилена из этого же дерева.
Правда, произведением искусства это назвать сложно.
ЖИТЕЛЬ СЕВНИЦЫ:Скульптор долго трудился. Думаю, ему понадобилось три дня, чтобы сделать статую. Он работал бензопилой – вот в чём сложность. И она получилась не такой красивой, как обычно выглядит.
Впрочем, у статуи уже есть поклонники.
ЖИТЕЛЬ СЕВНИЦЫ: Знаете, чем она похожа на Меланью? Посмотрите, как она высоко поднялась на вершину — как настоящая Меланья, которая вознеслась на вершину Америки. Вот она — маленькая девочка из Севницы. Снимаю шляпу перед ней.
Скульптура Меланьи — далеко не первая, которая не похожа на свой прообраз. Так, публика удостоила насмешек бюст Криштиану Роналду, представленный два года назад в Португалии. В этом году в Калифорнии сделали статую Дэвида Бэкхема. Её тоже сочли непохожей на британского футболиста. Так же, как оказалась непохожей на него скульптура в буддийском храме в Бангкоке.
А это ещё одна высмеянная статуя. Её посвятили Майклу Джексону. В 2010-м на кинофестивале в Сербии Джонни Депп представил скульптуру самого себя. Но глядя на неё, не подумаешь, что перед тобой актёр, сыгравший Джека Воробья.
В Брюсселе есть статуя Жан-Клода Ван Дамма в натуральную величину. Она также почти не похожа на бельгийского актёра.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова направит 1 тыс. школьных ранцев и канцелярские принадлежности первоклассникам из ряда пострадавших от наводнения регионов Иркутской области.
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» ответил на вопрос болельщика о словах главного тренера команды Юрия Сёмина, согласно которым он не знал новичка железнодорожников Мурило Серкейру.
Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» направила обращение главе МИД Великобритании Джереми Ханту, в котором высказала обеспокоенность в связи с отказом в аккредитации на конференцию в Лондоне телеканалу RT и агентству Sputnik.
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что американское внешнеполитическое ведомство продолжит работать со всеми аккредитованными в США послами, в том числе с британским — Кимом Дэрроком.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заключил контракты на сумму более миллиарда рублей на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Вице-премьер России Максим Акимов в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о разработке в стране цифрового сервиса, дающего возможность автолюбителям обжаловать неверно выписанные штрафы за нарушение ПДД.
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий откроются в среду, 10 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Общее финансирование крымских региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» составит 205 млн рублей в период до 2024 года, передаёт «Крыминформ».
Басманный суд Москвы до 13 октября продлил срок ареста партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора — гражданину Франции Филиппу Дельпалю, который обвиняется в мошенничестве.
Британский теннисист Энди Маррей и американка Серена Уильямс одержали победу над французом Фабрисом Мартеном и представительницей США Ракель Атаво в матче второго круга среди смешанных пар на Уимблдоне — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема.
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление оппозиционного депутата Верховной рады Наталии Королевской о том, что срыв телемоста на канале NEWSONE между Украиной и Россией можно считать политическим террором.
Депутат Госдумы Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, в беседе с «Известиями» прокомментировал сообщение о том, что нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении получения социальной поддержки и госуслуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сборная России по фехтованию на рапирах, куда вошли Искандер Ахметов, Алан Фардзинов, Аскар Хамзин и Григорий Семенюк, завоевала бронзу в командном турнире на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show откроется 10 июля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Он продлится до 21 июля.
Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности Андрей Саносян рассказал о соглашениях, которые врио главы региона Вадим Шумков планирует подписать в рамках форума «Иннопром». Об этом сообщает URA.RU.
Чтобы системно противодействовать России, необходимы три вещи, в том числе чёткая стратегия, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры на высшем уровне в Минске.
В Красноярске 6 июля после обширного инфаркта скоропостижно скончался 83-летний ветеран труда Алексей Мартовский. Он являлся фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП в Хакасии и был осуждён в феврале 2019-го на три года лишения свободы.