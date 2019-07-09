Не повезло не только Меланье Трамп — история нелепых статуй мировых знаменитостей от NTD

Скульптура Меланьи Трамп в Словении – не единственный памятник мировым знаменитостям, который не похож на свой прообраз. Канал NTD вспомнил самые известные скульптуры звёзд – от Криштиану Роналду до Жан-Клода Ван Дамма, – которые далеки от оригиналов.

На фоне живописного ландшафта рядом с Севницей в Словении появилась скульптура Меланьи Трамп. Первая леди США родом из этих мест.

Скульптура возвышается над рекой, стоя на остатках ствола липы. Сама статуя выпилена из этого же дерева.

Правда, произведением искусства это назвать сложно.

ЖИТЕЛЬ СЕВНИЦЫ: Скульптор долго трудился. Думаю, ему понадобилось три дня, чтобы сделать статую. Он работал бензопилой – вот в чём сложность. И она получилась не такой красивой, как обычно выглядит.

Впрочем, у статуи уже есть поклонники.

ЖИТЕЛЬ СЕВНИЦЫ: Знаете, чем она похожа на Меланью? Посмотрите, как она высоко поднялась на вершину — как настоящая Меланья, которая вознеслась на вершину Америки. Вот она — маленькая девочка из Севницы. Снимаю шляпу перед ней.

Скульптура Меланьи — далеко не первая, которая не похожа на свой прообраз. Так, публика удостоила насмешек бюст Криштиану Роналду, представленный два года назад в Португалии. В этом году в Калифорнии сделали статую Дэвида Бэкхема. Её тоже сочли непохожей на британского футболиста. Так же, как оказалась непохожей на него скульптура в буддийском храме в Бангкоке.

А это ещё одна высмеянная статуя. Её посвятили Майклу Джексону. В 2010-м на кинофестивале в Сербии Джонни Депп представил скульптуру самого себя. Но глядя на неё, не подумаешь, что перед тобой актёр, сыгравший Джека Воробья.

В Брюсселе есть статуя Жан-Клода Ван Дамма в натуральную величину. Она также почти не похожа на бельгийского актёра.

Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.