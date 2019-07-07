Independent: какой позор — в Словении возмутились деревянной статуей Меланье Трамп

Жители родного города Меланьи Трамп жалуются на деревянную статую, установленную в честь первой леди США, передаёт The Independent. При этом возмущает жителей словенской Севницы то, что статуя совсем не похожа на прототип.
Критика со стороны местных жителей не помешали возвести памятник первой леди США Меланье Трамп неподалёку от словенского города Севница, сообщает The Independent.
Деревянную статую в полный рост поставили в зарослях кустарника на берегу реки вблизи родного города супруги американского лидера. Концепция скульптурного произведения принадлежит американскому художнику Брэду Дауни, однако выполнено оно руками местного мастера по резке Алеса Зупевца.
Издание отмечает, что Дауни не предоставил коллеге конкретных указаний относительно того, как должна выглядеть статуя, но пожелал, чтобы одним из элементов стало голубое платье, которое Меланья надела на инаугурацию мужа в 2017 году.
При этом недовольство местных жителей вызывает вовсе не связь первой леди с Дональдом Трампом, а тот факт, что они не видят сходства деревянной фигуры с образом Меланьи Трамп.
«Она совсем не похожа на Меланью. Это Смурфетта. Какой позор», — сказал один из жителей Севницы, с которым согласилось множество сограждан.
Вместе с тем The Independent отмечает, что супруга президента США является самой известной представительней этого небольшого города в Словении, и давно привлекает к себе интерес местных бизнесменов, которые используют её изображение для продажи кондитерских изделий, мёда и даже тапочек.
Сама Меланья Трамп в 2017 году наняла адвокатов, для того чтобы предприимчивые местные жители не смогли эксплуатировать её образ с целью роста продаж.
Тем не менее официальных комментариев со стороны Белого дома относительно скульптуры пока не последовало.
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