NBC: Меланья Трамп показывает характер и наводит свои порядки в Белом доме

Меланья Трамп официально потребовала отставки Миры Рикардел, являющейся одним из советников её мужа, сообщает NBC News. По слухам, Меланье не понравилось вмешательство Рикардел в её первую заграничную поездку. Также сообщается о ссорах первой леди с главой президентской администрации Джоном Келли, которые вполне могут привести к уходу последнего из Белого дома.

Сегодня вечером первая леди показала характер: Меланья Трамп предприняла беспрецедентный шаг и в открытую призвала уволить одного из высокопоставленных советников своего мужа — Миру Рикардел. Все это происходит на фоне другого конфликта с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, настолько серьёзного, что он может привести к отставке Келли. Семь человек, осведомлённых об этой ситуации, рассказали NBC News, что Келли ссорился с командой первой леди по любому поводу, начиная от кадровых вопросов и заканчивая запросами на поездки.

Один из представителей Белого дома рассказал NBC, что имели место случаи, когда ответственные лица из команды Келли, которая преимущественно состоит из мужчин, относились не как к равным к сотрудникам восточного крыла Белого дома. Однако в официальном заявлении, пресс-секретарь первой леди назвала отношения с сотрудниками Келли «очень позитивными». Меланья Трамп в прошлом месяце признала: Белый дом может быть непростым местом.

МЕЛАНЬЯ ТРАМП, первая леди США: Всегда нужно следить за тем, что происходит у тебя за спиной.

И сегодня вечером первая леди раскритиковала заместителя советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Этого заместителя зовут Мира Рикардел. Она присутствовала на мероприятии с президентом в Белом доме, в то время, как пресс-секретарь первой леди опубликовал о ней заявление. В заявлении говорится, что позиция администрации первой леди такова, что Рикардел более не заслуживает чести служить Белому дому.

Множественные источники сообщили NBC News, что Рикардел разгневала первую леди своим вмешательством в её первую самостоятельную заграничную поездку в Африку. Человек, много лет проработавший в Белом доме считает, что такое количество распрей может нанести вред.

ЭНДРЮ КАРД, политический аналитик: Никому не хочется, чтобы сотрудники Белого дома были заняты разборками между собой, Напротив, хочется, чтобы они делали свою работу и помогали президенту в принятии и при внедрении сложных решений.

А также, Лестер, сегодня мы следим за ещё одной историей из Белого дома. CNN подал иск против администрации Трампа, после того как одного из репортёров канала лишили аккредитации за эмоциональный спор с президентом. Белый дом назвал иск «показухой», в то время как CNN заявляет, что они всего лишь защищают первую поправку к Конституции, Лестер.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2018 года.