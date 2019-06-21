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Forsal: в России предложили вносить в чёрный список иностранцев, ответственных за осквернение памятников

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С помощью нового законопроекта Министерство обороны России намерено бороться с актами вандализма в отношении памятников, связанных с историей России, — за рубежом, сообщает Forsal. Оно вводит запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, причём не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто призывает к подобным деяниям, а также политиков и чиновников, способствующих вандализму, отмечает портал.
Forsal: в России предложили вносить в чёрный список иностранцев, ответственных за осквернение памятников
Reuters

Минобороны России предложило создать реестр иностранцев, ответственных за осквернение или повреждение находящихся за рубежом памятников, связанных со значимыми событиями российской истории. Им будет запрещён въезд в Россию, сообщает Forsal. 

Проект закона звучит следующим образом: «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».

Он вводит запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц. Причём не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто призывает к подобным деяниям, а также политиков и чиновников, способствующих вандализму.

Законопроект предусматривает возможность финансовых санкций: арест финансовых и других активов в России. Особенно это актуально для граждан Украины, у которых есть бизнес в России и российские паспорта. 

Бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе сказал, что это серьёзный сигнал всем потенциальным вандалам на Украине, в Прибалтике и Восточной Европе, резюмирует польский портал. 

 
 
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источник
Forsal Польша Европа
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