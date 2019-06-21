Forsal: в России предложили вносить в чёрный список иностранцев, ответственных за осквернение памятников

С помощью нового законопроекта Министерство обороны России намерено бороться с актами вандализма в отношении памятников, связанных с историей России, — за рубежом, сообщает Forsal. Оно вводит запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц, причём не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто призывает к подобным деяниям, а также политиков и чиновников, способствующих вандализму, отмечает портал.
Минобороны России предложило создать реестр иностранцев, ответственных за осквернение или повреждение находящихся за рубежом памятников, связанных со значимыми событиями российской истории. Им будет запрещён въезд в Россию, сообщает Forsal.
Проект закона звучит следующим образом: «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».
Он вводит запрет на въезд в Россию всех причастных к таким действиям лиц. Причём не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто призывает к подобным деяниям, а также политиков и чиновников, способствующих вандализму.
Законопроект предусматривает возможность финансовых санкций: арест финансовых и других активов в России. Особенно это актуально для граждан Украины, у которых есть бизнес в России и российские паспорта.
Бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе сказал, что это серьёзный сигнал всем потенциальным вандалам на Украине, в Прибалтике и Восточной Европе, резюмирует польский портал.
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