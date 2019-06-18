Каткартов холм, находящийся между Севастополем и Балаклавой, стал первым воинским кладбищем для солдат и офицеров Соединённого Королевства, погибших в Крымской войне 1853—1856 годов, пишет The Times. Впоследствии этот мемориал оказался заброшенным, потому что ни местные, ни британские власти не уделяли ему особого внимания, считает издание.

«На вершине холма рядом с Долиной смерти стоит обелиск, вокруг его основания растут сорняки, а на боках отсутствуют мраморные плиты. Мемориальные таблички с именами погибших пропали без вести, и больше ничего не возвещает о том, что здесь захоронены 23 тысячи британских солдат, павших в Крымской войне 1853—56 годов», — пишет The Times.

По словам издания, так называемый Каткартов холм, находящийся между Севастополем и Балаклавой, стал первым воинским кладбищем для британских солдат, погибших во время этого конфликта. Царь Александр II даровал эту землю англичанам, и на ранних литографиях можно увидеть, что эта окутанная зеленью возвышенность была усеяна непохожими друг на друга надгробиями в готически-викторианском стиле.

Но затем в новейшей истории Каткартов холм «оказался осквернён, использован и забыт». Спустя два года после того, как советский лидер Никита Хрущёв передал полуостров Украине, кладбище было разрушено. На месте захоронения построили дачи, а надгробные камни превратили в «садовые скульптуры», утверждает TheTimes.

В 1990-х украинский мошенник обманул тысячи потомков британских офицеров, захороненных на Каткартовом холме. Он собрал деньги на возведение нового мемориала — того самого обелиска, который сегодня разваливается на части.

«Он (украинский мошенник. — ИноТВ) скреплял его (монумент. — ИноТВ) не цементом, а слюнями!» — негодует 88-летний Уильям Кёртис, предок которого погиб под огнём русской артиллерии в мае 1855 года. «Я бы хотел увидеть его могилу, но она была уничтожена, вот и всё. Теперь здесь не на что смотреть», — посетовал британец, который посещал холм уже четыре раза.

Причиной Крымской войны, которую считают предтечей Первой мировой, послужил «колониальный раздел территорий» между Россией, Османской империей и Британией. Болезни, в том числе холера и холод, стали «крупнейшими убийцами» в этом конфликте, где впервые в мире применялась тактика окопных боёв, отмечает The Times.

Журналист Уильям Говард Рассел, которого называют первым военным корреспондентом, освещал Крымскую войну в своих публикациях. Его подробный рассказ об атаке лёгкой кавалерии, обречённом наступлении британцев на русские позиции, вдохновил английского поэта Альфреда Теннисона на написание стихов об этом.

«Шокированное общество требовало достойного погребения погибших. Но британское правительство никогда не разделяло этого энтузиазма», — обращает внимание издание.

В 2003 году после переговоров между Киевом и Лондоном в посёлке Дергачи, расположенном в пяти милях от Каткартова холма, был возведён новый обелиск. Туда же перенесли могилу генерала Джорджа Каткарта, в честь которого было названо место захоронения британских солдат.

Но новый памятник ждала судьба старого — его основание заросло, а тропинка к нему покрылась трещинами. Фонд сохранения обелиска, основанный британцами, закрылся после «российской аннексии» Крыма.* Поскольку это место не входит в список культурных достояний полуострова, поэтому за монументом следят только местные добровольцы.

Введение западных санкций против Крыма сократило приток британских туристов, которые посещали поля сражений. И хотя российские власти вернули в местную школьную программу войну 1850-х годов, в основном мемориалы на полуострове посвящены освобождению от нацистской оккупации. Притом что советские солдаты использовали те же самые траншеи, которые были выкопаны британцами за столетие до этого, подчёркивает The Times.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

