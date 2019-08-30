Washington Examiner: американский сенатор намерен допросить Обаму по делу о липовом «российском вмешательстве»

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм заявил, что готов взять под присягой показания у экс-президента Барака Обамы в рамках расследования возможной причастности Белого дома к открытию расследования недоказанных связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, пишет The Washington Examiner.

По словам Грэма, в саге о Трампе и России пока неразгаданной остаётся одна из серьёзнейших загадок: кто сказал президенту Обаме о расследовании контрразведки в отношении республиканца, который тогда ещё был кандидатом в президенты. Теперь сенатор от штата Южная Каролина хочет получить ответы от бывшего главы государства.

«Я не могу представить себе, что расследование в отношении кандидата в президенты от республиканцев — расследование контрразведки в отношении его предвыборной кампании — не получило одобрения на самом высоком уровне, — прокомментировал ситуацию Грэм в интервью Fox News. — Я не могу себе представить, что это могло бы произойти, при этом в Белом доме никто не был в курсе происходящего».

В рамках своего расследования Грэм также готов вызвать для дачи показаний бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, экс-главу бюро Джеймса Коми, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера.

Как напоминает издание, расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane («Перекрёстный ураган») о предполагаемых связях между предвыборным штабом Трампа и российским правительством было официально запущено 31 июля 2016 года. Однако некоторые задаются вопросом, а не было ли оно открыто раньше этой даты и не был ли причастен к этому Белый дом.