Washington Examiner: американский сенатор намерен допросить Обаму по делу о липовом «российском вмешательстве»

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ZDF: Крым снова стал популярен у туристов благодаря участию Москвы ZDF
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Замглавы МИД Польши: 10 лет назад Путин дал полякам «ложную надежду» Polskie Radio
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Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.
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СК возбудил дело из-за массового отравления жителей Самарской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 63 жителей Самарской области едой, приобретённой в местном ресторане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.
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Ильясов стал серебряным призёром ЧМ по дзюдо в весе до 100 кг
Российский спортсмен Нияз Ильясов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо в Токио.
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Шарлия: я боюсь Акинфеева
Футболист московского ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.
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Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы
Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил журналистам, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников, а также возвратить стране как можно больше украденных активов.
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Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Ушла из жизни мать хореографа Глейхенгауза, работавшая в группе Тутберидзе
Ушла из жизни хореограф, балерина Большого театра Людмила Шалашова, которая работала в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека
Число погибших в результате аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии, по уточнённым данным МЧС, увеличилось до двух. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Влашич: мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от результата жеребьёвки группового раунда Лиги Европы.
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Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза. Об этом сообщает YLE.
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Бабаев считает, что ЦСКА должен выходить из группы в ЛЕ
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и один из лидеров этой политсилы Вадим Рабинович прибыли в Москву и посетили украинских заключённых в следственном изоляторе.
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Матвеев прокомментировал результаты жеребьёвки «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев считает, что его команда попала в равную группу, в каждом матче которой будет борьба.
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В Совете Европы назвали конструктивным разговор Лаврова и Ягланда
Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что телефонный разговор генсека СЕ Турбьёрна Ягланда и главы МИД России Сергея Лаврова был очень конструктивным.
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Определён состав участников групп Лиги Европы
В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
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В Идлибе вводится новый режим прекращения огня
В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
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Стали известны соперники ЦСКА в Лиге Европы
По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.
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«Краснодар» сыграет с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором» на групповой стадии ЛЕ
В Монако состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.
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Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
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В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
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Феттель стал победителем первой практики на Гран-при Бельгии
Гонщик Ferrari Себастьян Феттель продемонстрировал лучший результат в первом практическом заезде Гран-при «Формулы-1» в Бельгии.
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СК начал проверку после обнаружения тела в Москве-реке
Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве-реке на севере российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.
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Азар назван лучшим игроком Лиги Европы — 2018/19
Футболист мадридского «Реала» Эден Азар, в прошлом сезоне выигравший Лигу Европы вместе с «Челси», назван лучшим игроком турнира.
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США пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее
Администрация президента США Дональда Трампа организует его визит в Польшу как можно скорее, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
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Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка. Об этом он сказал на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
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Чернышов: при Кононове «Спартак» не прогрессирует
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Чернышов раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова после вылета клуба из Лиги Европы.
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В «Ростехе» рассказали о поставках пистолета «Удав» в войска
Индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в войска началась поставка нового российского пистолета «Удав».
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Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Нурмагомедов назвал условия для реванша с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что для повторного поединка с ним Конору Макгрегору необходимо вернуться в октагон и одержать ряд побед.
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Boeing и «Сколково» изучат влияние человеческого фактора на безопасность полётов
Президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью RT заявил о запуске совместного с инновационным центром «Сколково» проекта по изучению влияния человеческого фактора на безопасность полётов гражданской авиации.
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Стали известны обстоятельства смерти детдомовца в Сергиевом Посаде
В Министерстве социального развития Московской области рассказали RT об обстоятельствах смерти шестилетнего Владислава Журавлёва, который был воспитанником детского дома-интерната в Сергиевом Посаде.
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Футболист ЦСКА Шарлия сравнил Влашича с Азаром
Защитник московского ЦСКА Звонимир Шарлия провёл параллель между полузащитником своей команды Николой Влашичем и игроком мадридского «Реала» Эденом Азаром.
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Лавров и Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ
Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.
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Семак: мы должны стараться выиграть в каждом матче
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» заявил, что его команда должна побеждать в каждом матче чемпионата, невзирая на силу соперника.
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Макрон и Зеленский обсудили G7 и ситуацию в Донбассе
Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги саммита G7 в Биаррице и ситуацию в Донбассе.
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Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули паспорта
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналисту не вернули паспорта.
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Ловчев назвал бездарной игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги Европы от португальской «Браги».
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Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме
Песенный конкурс «Евровидение-2020» пройдёт в Роттердаме.
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СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
Массовая утечка личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД) произошла из-за получения несанкционированного доступа к серверам компании, сообщает Московское межрегиональное СУ на транспорте СК.
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Зеленский и его партия внесли в Раду 74 законопроекта
Президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировали 74 законопроекта. Об этом пишет «Украинская правда».
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Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится на Украине, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
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Ушёл из жизни заслуженный тренер России по фехтованию Пучков
На 85-м году жизни скончался заслуженный тренер России по фехтованию Вадим Пучков.
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На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России
«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.
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Адвокат Вышинского получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что получил пять повесток в Генпрокуратуру Украины.
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Женская юниорская сборная по баскетболу победила испанок и вышла в финал ЧЕ
Баскетболистки сборной России в возрасте не старше 16 лет обыграли ровесниц из Испании, став финалистками чемпионата Европы.
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В Карачаево-Черкесии произошло обрушение в шахте
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной погоды в шахте Урупского ГОК, пострадал один человек.
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СМИ: Футбольные топ-клубы Европы обсудили расширение ЛЧ до 96 команд
Ведущие европейские футбольные клубы обсудили идею расширения Лиги чемпионов до 96 команд.
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Тяжелобольную россиянку успешно доставили из турецкой Аланьи в Москву
Тяжелобольная россиянка, ранее госпитализированная в турецкой Аланье, доставлена в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
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Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
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Семак: нужно два года для построения команды, которую я хочу видеть
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о формировании команды.