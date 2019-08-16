Американский писатель рассказал, как менялись взгляды демократов на Россию
За несколько недель до выборов 2012 года Барак Обама произнёс фразу: «Звонят 1980-е, просят вернуть им их внешнюю политику». Как пишет Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства», ранее в ходе предвыборной кампании его соперник из Республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни заявлял, что Россия является «бесспорно нашим врагом номер один», что Обама воспринял как анахронизм.
Как пишет Маккарти, Ромни был прав в том, что путинская Россия является серьёзным противником США на мировой арене. Однако заявление о том, что она занимает первое место среди противников США, вызывает сомнения. У России есть внушительный ядерный арсенал, а также сильная армия и разведка. Российский режим по умолчанию придерживается антиамериканских позиций, и он эффективно сотрудничает с другими антиамериканскими режимами и фракциями. Право вето, которое Россия имеет в Совете Безопасности ООН, также уменьшает способность правительства США действовать в соответствии с американскими интересами.
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