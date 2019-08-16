Американский писатель рассказал, как менялись взгляды демократов на Россию

В 2012 году барак Обама воспринимал мнение членов Республиканской партии о том, что Россия является врагом США номер один как анахронизм, и не принимал жёстких мер по сдерживанию Москвы. Однако, как пишет Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства», после проигрыша Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года и демократы решили, что Россия всё-таки главный геополитический враг США.

За несколько недель до выборов 2012 года Барак Обама произнёс фразу: «Звонят 1980-е, просят вернуть им их внешнюю политику». Как пишет Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства», ранее в ходе предвыборной кампании его соперник из Республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни заявлял, что Россия является «бесспорно нашим врагом номер один», что Обама воспринял как анахронизм.

Как пишет Маккарти, Ромни был прав в том, что путинская Россия является серьёзным противником США на мировой арене. Однако заявление о том, что она занимает первое место среди противников США, вызывает сомнения. У России есть внушительный ядерный арсенал, а также сильная армия и разведка. Российский режим по умолчанию придерживается антиамериканских позиций, и он эффективно сотрудничает с другими антиамериканскими режимами и фракциями. Право вето, которое Россия имеет в Совете Безопасности ООН, также уменьшает способность правительства США действовать в соответствии с американскими интересами.

Обама тогда намекнул на то, что ностальгия республиканцев по внешней политике 1980-х годов тесно связана со стремлением Республиканской партии возродить «социальную политику 1950-х годов и экономическую политику 1920-х годов». С точки зрения демократов эпохи Обамы, заявлять, что Россия представляет собой реальную угрозу, что она стремится вернуться к советской гегемонии, было сродни призывам к возрождению законов Джима Кроу и протекционистской политике, которая спровоцировала Великую депрессию.

Однако, как заключает Маккарти, потом Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах 2016 года, и демократы решили, что им всё же стоит прислушаться к зову из 1980-х годов. Внезапно выяснилось, что Россия, против действий которой Обама не принял практически никаких значимых мер за все восемь лет своего президентства, действительно является американским геополитическим врагом «номер один».

«С 8 ноября 2016 года в соответствии с постоянно меняющимися взглядами демократов на Россию она превратилась из нелепого наваждения неоконсерваторов и пропагандистов войны в экзистенциальную угрозу, сравнимую по своим масштабам с изменениями климата», — заключает автор книги.