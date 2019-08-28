Fox News: толерантность разлагает Вооружённые силы США изнутри

Администрация Барака Обамы пыталась привить американским солдатам «прогрессивные» ценности и научить их любить трансгендеров, сообщает Fox News. По мнению бывшего офицера Джеймса Хассона, социальная инженерия Обамы нанесла урон обороноспособности страны, однако элита поймёт это только после военных поражений.

Каждый год США тратят на национальную оборону почти 700 миллиардов долларов. В основном мы это одобряем: предполагается, что, благодаря этим расходам, у нас будут самые сильные и впечатляющие вооружённые силы в мире, способные защитить нас от всех мыслимых угроз. Но некоторые рассматривают вооружённые силы как средство достижения совсем другой цели — распространения ценностей «социальной справедливости».



Сегодня с нами Джеймс Хассон — ветеран, бывший офицер армии США, автор потрясающей новой книги «Отбой: как борцы за социальную справедливость подрывают американские вооружённые силы». Большое спасибо, что пришли, Джеймс!



ДЖЕЙМС ХАССОН, бывший офицер Сухопутных войск США: Рад снова быть здесь, Такер!



Мы мало обращались к этой теме, потому что, откровенно говоря, я нахожу её слишком огорчительной. Вооружённые силы США — единственный благородный институт, который ещё остаётся в американской жизни. И мысль о том, что леваки внедрились туда и используют их в своих целях, так огорчает… Вы убедительно показываете, что это происходит.



ДЖЕЙМС ХАССОН: Именно так и есть, Такер. Армия, в которую я вступил при первом президентском сроке Барака Обамы, совершенно непохожа на ту, из которой я ушёл в конце его второго срока. Борцы за «социальную справедливость» навязали вооружённым силам прогрессистскую повестку дня, даже не думая о том, как это вредно для боеготовности и национальной безопасности.



Мы до сих пор за это расплачиваемся, и американский народ заслуживает того, чтобы знать об этом. Но ставки высоки. Мне кажется, лучше всего об этом высказался генерал Мэттис, когда заявил (я перефразирую), что эти требования «социальной справедливости» приносят вред, который станет очевиден нашей политической элите только после военного провала.



Да.



ДЖЕЙМС ХАССОН: И в моей книге «Отбой» показано, что мы по-прежнему расплачиваемся за социальную инженерию, которую проводил в вооружённых силах Барак Обама. И это предупреждение о том, что, если в 2020 году прогрессисты вновь займут Белый дом, можно ожидать, что наша боеготовность и национальная безопасность понесут огромный урон.



Консерваторы привыкли считать, что левые навредят вооружённым силам, не предоставляя им надлежащего финансирования. Просто давая недостаточно денег. Вы в своей книге описываете нечто гораздо более зловещее и действенное: по сути, они пытаются разложить вооружённые силы изнутри.



ДЖЕЙМС ХАССОН: Думаю, это вытекает из принципиально иного взгляда на суть вооружённых сил. Например, заместитель министра обороны при Бараке Обаме Брэд Карсон заявил, что его цель — сделать Министерство обороны, цитирую, «самым прогрессивным работодателем в стране». Но задача вооружённых сил заключается не в том, чтобы превзойти Apple и Google по «прогрессивности», а в том, чтобы защищать нас всех, готовясь воевать и побеждать в войнах, которые ведёт государство.



Да. Убивая людей. Такова уж работа военных!



ДЖЕЙМС ХАССОН: Если коротко, то да.



Приведите пример — пусть даже все мы будем глубоко подавлены — того, как левые искажают миссию вооружённых сил.



ДЖЕЙМС ХАССОН: Конечно. Я приведу два примера. Во-первых, я думаю, большинство американцев будет в ужасе, услышав, что в Военно-морской академии, одном из наших главных учебных заведений, на дверях инструкторов, военных и гражданских висят знаки «безопасных пространств»*: там говорится, что инструктора прошли курс чувствительности под названием «Транс 101», который проводили люди, нанятые Google. У некоторых инструкторов, не всех, но…



«Транс 101»?



ДЖЕЙМС ХАССОН: «Транс 101».



Что это такое?



ДЖЕЙМС ХАССОН: Это курс чувствительности, посвящённый… вы можете себе представить чему. Но это показательно — как символ перемен во всех вооружённых силах, во всех их родах и на всех уровнях.



Зачем солдату может быть нужен специфический набор представлений о трансгендерной политике? Какое это имеет отношение к войне?



ДЖЕЙМС ХАССОН: Думаю, как и всё остальное, это вытекает из иного представления о том, какими должны быть вооружённые силы. Вот одна из важнейших вещей, которые я показываю в этой книге: после того как из Школы рейнджеров Армии США выпустились первые солдаты-женщины, довольно много людей связались с конгрессменом Стивом Расселом из комитета палаты представителей по вооружённым силам, чтобы сообщить разоблачительную информацию. Они сказали, что на них надавили, чтобы они пропустили первых кандидаток, и что это не соответствовало стандартам.



Но обамовское Министерство обороны устроило Расселу обструкцию, на протяжении месяцев отказывалось от встреч с ним, а потом заявило ему, что документы, которые он запрашивал, были, по большей части, уничтожены. Но мне удалось заполучить некоторые из этих документов, кое-что я опубликовал в своей книге. И это показывает, что разоблачители говорили правду. Но администрации Обамы это было неважно, обамовское Министерство обороны не было заинтересовано, потому что это не вписывалось в их повестку дня. И при этом они преспокойно пошли на профанацию одного из элитных курсов в Вооружённых силах США.



Давно не слышал о чём-то настолько безрассудном…



Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.



* «Безопасное пространство» — в американских учебных заведениях: место, где не терпят дискриминации по признаку сексуальной ориентации, пола, расы и т.д. Символ «безопасного пространства» — перевёрнутый розовый треугольник в зелёном круге — означает солидарность преподавателя с сексуальными меньшинствами и неприятие дискриминации (прим. ИноТВ).