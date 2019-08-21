Newsweek: образование без дискриминации — ещё один штат США введёт в школьную программу историю ЛГБТ

Власти Иллинойса одобрили закон о недискриминационной учебной программе, в рамках которого в государственных средних школах будут преподавать историю ЛГБТ-движения, сообщает Newsweek. Ранее подобные инициативы были приняты уже в четырёх штатах, включая Калифорнию, ещё в 2011 году, Колорадо, Орегон и Нью-Джерси.

Уже в следующем году в государственных средних школах штата Иллинойс начнут преподавать историю ЛГБТ, сообщает Newsweek. 9 августа губернатор Джей Би Прицкер подписал закон о недискриминационной учебной программе, который вступит в силу в июле 2020 года.

Авторы инициативы — две демократки, член палаты представителей США от штата Анна Мюллер и сенатор Хэзер Стинс. Их проект поддержали более 40 образовательных, правозащитных и медицинских организаций Иллинойса.

По новому закону в действующую учебную программу будут введены пункты, посвящённые главным представителям ЛГБТ-движения и ключевым событиям в истории сообщества. К примеру, детям расскажут об основанном в 1924 году в Чикаго, штат Иллинойс, Обществе по защите прав человека (Society for Human Rights), одной из первых американских организаций, отстаивавших права гомосексуалистов, а также о Салли Райд, первой американке и лесбиянке, побывавшей в космосе.

«Мы так рады, что закон О недискриминационной учебной программе был принят и вступил в силу в 2019 году, в 50-летнюю годовщину Стоунволлских бунтов и зарождения современного движения за равные права для ЛГБТ. Как бывший учитель начальных классов я знаю, как эффективна подобная система образования для перемен в обществе», — прокомментировал лидер местной ЛГБТ-организации Брайан Джонсон.

Как отмечает Newsweek, в новую программу также войдут занятия, посвящённые вкладу женщин и меньшинств в историю США. Иллинойс стал пятым штатом, внедрившим недискриминационный учебный план — ранее такие меры были приняты в Калифорнии (ещё в 2011 году), Колорадо, Орегоне и Нью-Джерси.

В соцсетях инициативу восприняли положительно. А один из пользователей уточнил, что закон подразумевает не отдельные уроки по истории ЛГБТ, а просто включение соответствующей тематики на обычных уроках истории, поскольку она «принадлежит не только гетеросексуальным белым мужчинам».