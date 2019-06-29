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Daily Mail: Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов о ЛГБТ-сообществе

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Британский артист Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах российского лидера Владимира Путина об отсутствии в России проблем, связанных с ЛГБТ-сообществом, пишет Daily Mail. Так, музыкант выступил с критикой «жёсткой цензуры» биографического фильма «Рокетмен».
Daily Mail: Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов о ЛГБТ-сообществе
Reuters

Британский музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов о людях нетрадиционной сексуальной ориентации в интервью газете Financial Times, сообщает Daily Mail.

Элтон Джон усмотрел в словах Путина двуличие в связи с тем, что биографический фильм, рассказывающий о его жизни и творчестве, «Рокетмен», который в России подвергся «жёсткой цензуре». Так, из него были удалены все отсылки к супругу музыканта Дэвиду Фернишу и их семье.

«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчён, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал Элтон Джон на своей страничке в Twitter.

«Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы», и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне двуличными… Мне кажется, что это лицемерие», — добавил он.

«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — заявил российский лидер в интервью британскому изданию.

При этом президент подчеркнул, что за этим нельзя забывать культуру, традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей, пишет Daily Mail.

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Daily Mail Великобритания Европа
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