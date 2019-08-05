Times: в Великобритании растёт беспокойство по поводу ЛГБТ-обучения в школах

ЛГБТ-политика британских школ вызывает всё больше беспокойства у родителей, учителей и врачей, основавших «Объединение за безопасные школы», пишет The Times. Участники объединения обвиняют школы в том, что они стимулируют сомнения детей в своей гендерной идентификации путём медицинского вмешательства, а также консультируют детей о том, как сменить пол, в случае если они сомневаются в своём гендере.

Смерть подростка-трансгендера Джейдена Лоу, вызванная приёмом гормонов, стала последней каплей для Тани Картер, один из детей которой учился с Джейденом в одной школе в английском Кэмбриджшире, сообщает The Times.

Издание пишет, что Картер с беспокойством наблюдала, как британские школы проводят ЛГБТ-политику. По её словам, некоторые школы приглашают специалистов, которые объяснят детям, сомневающимся в своей гендерной идентификации, как сменить пол.

«Я очень обеспокоена тем, с чем мои дети сталкиваются в школе и в интернете, а также меня беспокоит общая обстановка», — заявила Картер. Как сообщает The Times, теперь она присоединилась к активной группе из других родителей, учителей, врачей и психологов, называющейся «Объединение за безопасные школы».

Активисты группы (численность которой составляет 150 человек) заявляют, что новые гендерно-нейтральные правила в школах попирают права девочек на однополые раздевалки и санузлы. Кроме того, члены объединения утверждают, что сомнения детей в гендерной идентификации стимулируются с помощью медицинского вмешательства: в качестве примера приводятся медикаменты, блокирующие пубертат. Также отмечается, что в некоторых случаях школы не сообщают родителям о том, что их дети просят идентифицировать себя с противоположным полом.

The Times пишет, что представители группы обратились к правительству с целью повысить внимание к проблеме. Кроме того, группа намерена помогать школам в улучшении ЛГБТ-политики, а также предоставлять альтернативные консультации для детей и их семей.