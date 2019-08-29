WP: Трамп «потакает диктаторам», и конгрессу необходимо это исправить

Дональд Трамп не спешит отстаивать интересы США и Запада, но при этом «с готовностью выслуживается» перед Владимиром Путиным, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. Ситуация должна измениться, и для этого американскому конгрессу необходимо «вернуть бразды правления во внешней политике», считает журналистка.

«Возможно, Дональд Трамп сам по себе не является российским агентом, но трудно себе представить, почему Россия может быть им недовольна. Ведь президент США угождает Кремлю и отказывается защищать американские интересы», — пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

По её словам, на недавней встрече «Большой семёрки» за закрытыми дверями Трамп «с ещё большей готовностью выслуживался перед Владимиром Путиным». Когда остальные лидеры обсуждали иранский кризис и пожары в амазонских лесах, глава Белого дома вклинился в разговор с вопросом, почему Россию не пригласили на переговоры, учитывая её размеры и медународное влияние.

Предложение Трампа встретило жёсткий отпор со стороны некоторых лидеров, особенно немецкого канцлера Ангелы Меркель и британского премьера Бориса Джонсона. Они напомнили американскому президенту, что Россию выгнали из международной организации из-за «вторжения на Украину».

В ответ Трамп выступил с «безумной теорией». Он предположил, что Путин «переиграл» президента Барака Обаму, что стало основным фактором, «приведшим к российскому вторжению 2014 года». Но эта идея «была отвергнута практичными членами «Большой семёрки», отмечает Рубин.

«Почему американский президент так сильно отстаивает интересы противника Соединённых Штатов и делает это в ущерб нашим отношениям с союзниками? У каждого есть теория, но, какой бы ни была причина, у нас есть президент, который постоянно ставит на первое место другие страны», — считает автор статьи.

Трамп пошёл на «экстраординарный шаг», уговорив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретить въезд в страну двум конгрессменшам Ильхане Омар и Рашиде Тлаиб. Фактически он создал прецедент, позволив иностранным правительствам не пускать к себе американских законодателей, если они сочтут их нежелательными, рассуждает Рубин.

Между тем на этой неделе Кремль «отказал в выдаче виз» сенаторам Крису Мёрфи и Рону Джонсону. Ситуация выглядит особенно ироничной с учётом того, что во время прошлого визита Джонсона в Москву его критиковали за слишком примирительный тон, обращает внимание журналистка.

«Итак, суммируем: Трамп умоляет одного союзника не пускать американских законодателей и спорит с другими союзниками о том, чтобы вернуть Путина в «Большую семёрку», в то время как Россия продолжает оккупировать территорию Украины. При этом Путин не видит необходимости допускать американских законодателей в свою страну. Конечно, не видит: Трамп — его болванчик (чем бы это ни объяснялось), и поэтому он может безнаказанно оскорблять Америку», — утверждает Рубин.

На её взгляд, конгрессу необходимо «вернуть себе бразды правления во внешней политике». В то же время законодатели должны упрекнуть Трампа за то, что он допускает оплошности и «выполняет поручения Путина» на саммите «Большой семёрки». Они могут даже позвонить госсекретарю Майку Помпео, чтобы поинтересоваться, почему Трамп продолжает отстаивать интересы США и Запада «в последнюю очередь».

«Что касается кандидатов в президенты, возможно, будет хорошей идеей начать обличать Трампа как потакающего диктаторам слабака. В результате демократы смогут перехватить повестку в вопросе национальной безопасности без особого труда», — заключает Дженнифер Рубин.