FOX59: Помпео пообещал работать над возвращением России в «Большую восьмёрку»

Администрация Дональда Трампа займётся возвращением России в G7. Об этом в интервью FOX59 заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также высказал мнение, что благодаря текущему внешнеполитическому курсу Вашингтона мир стал гораздо безопаснее.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил национальный съезд ветеранов в Индианаполисе. «Мы больше не извиняемся за Америку. Америка — это исключительная страна», — заявил он во время своего торжественного выступления.
Позже глава Госдепартамента дал эксклюзивное интервью местному телеканалу FOX59. Он обсудил торговую войну Вашингтона с Пекином, возможное возвращение России в «Большую восьмёрку» и подход администрации Дональда Трампа к внешней политике в целом.
По словам Помпео, вокруг американо-китайских торговых переговоров «существует много шума», но усилия США имеют конкретную цель. «Мы знаем, что должен сделать Китай, чтобы открыть эти рынки и позволить нашим компаниям торговать честно и взаимовыгодно… И перед администрацией стоит очень простая задача — добиться хорошего результата для американских рабочих и фермеров», — пояснил политик.
Ведущий FOX59 поинтересовался, поддерживает ли Помпео предложение Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки» в следующем году. Эта идея американского президента была встречена в штыки законодателями обеих партий парламента.
«Президент считает, что мы должны этим (возвращением России в «Большую семёрку». — ИноТВ) заниматься. Я работаю на президента. Разумеется, мы будем к этому стремиться», — заверил госсекретарь.
Помпео высоко оценил недавно прошедший во Франции саммит «Большой семёрки». При этом он похвастал некоторыми «крупнейшими достижениями» администрации Трампа на мировой арене.
«Я уверен, что сегодня мир стал намного безопаснее, чем он был до работы нашей администрации. Именно американское лидерство, убеждённость в том, что Америка — это сила, действующая во благо всего мира, позволили нам устранить угрозы, которые существовали в Северной Корее. Вы помните, что мы там находились на грани по-настоящему плохой ситуации, и в настоящий момент мы продолжаем работать над денуклеаризацией Северной Кореи... у нас очень длинный список мест, в которых мы укрепили американскую безопасность, и я горжусь тем, чего мы достигли», — признался Помпео.