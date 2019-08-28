FOX59: Помпео пообещал работать над возвращением России в «Большую восьмёрку»

Администрация Дональда Трампа займётся возвращением России в G7. Об этом в интервью FOX59 заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он также высказал мнение, что благодаря текущему внешнеполитическому курсу Вашингтона мир стал гораздо безопаснее.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео посетил национальный съезд ветеранов в Индианаполисе. «Мы больше не извиняемся за Америку. Америка — это исключительная страна», — заявил он во время своего торжественного выступления.

Позже глава Госдепартамента дал эксклюзивное интервью местному телеканалу FOX59. Он обсудил торговую войну Вашингтона с Пекином, возможное возвращение России в «Большую восьмёрку» и подход администрации Дональда Трампа к внешней политике в целом.

По словам Помпео, вокруг американо-китайских торговых переговоров «существует много шума», но усилия США имеют конкретную цель. «Мы знаем, что должен сделать Китай, чтобы открыть эти рынки и позволить нашим компаниям торговать честно и взаимовыгодно… И перед администрацией стоит очень простая задача — добиться хорошего результата для американских рабочих и фермеров», — пояснил политик.

Ведущий FOX59 поинтересовался, поддерживает ли Помпео предложение Трампа вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки» в следующем году. Эта идея американского президента была встречена в штыки законодателями обеих партий парламента.

«Президент считает, что мы должны этим (возвращением России в «Большую семёрку». — ИноТВ) заниматься. Я работаю на президента. Разумеется, мы будем к этому стремиться», — заверил госсекретарь.

Помпео высоко оценил недавно прошедший во Франции саммит «Большой семёрки». При этом он похвастал некоторыми «крупнейшими достижениями» администрации Трампа на мировой арене.