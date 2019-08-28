CBS News: обострение торговой войны с Китаем увеличит «страдания американцев»

От неопределённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном страдают американские потребители и компании. Такое мнение в интервью CBS News высказал представитель Национальной федерации розничной торговли Дэвид Френч. По его словам, рост торговых противоречий, вопреки мнению Дональда Трампа, вредит не только экономике Китая, но и США.

Несмотря на обострение торговой войны, президент Трамп уверен в успехе переговоров с Китаем. На саммите «Большой семёрки» президент Трамп заявил, что «очень важные вещи происходят с Китаем», и похвалил китайского лидера, которого всего несколько дней назад он называл «врагом Соединённых Штатов».

Президент также выступил с утверждением, что китайские власти звонили в США. Хотя министр иностранных дел Китая заявил, что ему ничего неизвестно о подобных переговорах. Ранее в своей сегодняшней речи Трамп настаивал, что Китай хочет заключить сделку.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Они (китайские власти. — ИноТВ) хотят прийти к чему-то. Я говорю об этом годами. И почему бы им не хотеть? Они хотят прийти к чему-то. Они потеряли миллионы рабочих мест. Их цепи поставок страдают. И когда эти цепи поставок исчезнут, если возникнет необходимость создавать новые цепи поставок, то их невозможно будет вернуть в Китай.

Так вот, Китаем управляет великолепный лидер. Я думаю, он великолепный лидер. Он хочет сделать что-то. Они потеряют более трёх миллионов рабочих мест за очень короткий промежуток времени. Многие компании уже покинули и продолжают покидать Китай. Они хотят прийти к чему-то. Я знал об этом.

Это последнее из целого ряда противоречивых заявлений Трампа. В какой-то момент на саммите «Большой семёрки» президент признался, что он собирается пересмотреть свой подход. Как позже пояснил его пресс-секретарь, президент хотел сказать, что он может подумать, стоит ли ему вести себя ещё жёстче.

Всё это негативно сказывается на американских потребителях. Согласно последнему опросу CBS News, только 25 процентов считают, что подход Трампа в отношении Китая окажется успешным. 31 процент надеется, но не уверен, что он окажется успешным. И 44 процента не верят в президентскую стратегию в торговой войне.

С нами на связи Дэвид Френч. Он старший вице-президент отдела по связи с госорганами в Национальной федерации розничной торговли. Дэвид, спасибо за участие в нашей программе. Вы тоже выражали опасения. Почему вашу организацию беспокоит подход президента в этом вопросе?

ДЭВИД ФРЕНЧ, представитель Национальной федерации розничной торговли: Цепи поставок, о страдании которых рассказывал президент, — это американские цепи поставок. Пошлины и налоги оплачиваются американцами, американскими компаниями и потребителями.

И поэтому с обострением торговой войны... а мы за прошедшие выходные видели множество признаков того, что она обостряется... с обострением торговой войны появляется риск того, что страдания американцев увеличатся.

К разговору о розничных торговцах. Они продают множество китайских товаров. И в пятницу президент в Twitter велел американским компаниям уйти из Китая. Это вызывает дискомфорт у членов вашей организации? Уолл-стрит, без сомнений, не нравится неопределённость.

ДЭВИД ФРЕНЧ: Необходимо помнить, что торговля с Китаем — это улица с двусторонним движением. Мы, разумеется, импортируем многие товары из Китая, но американские торговые предприятия активно ведут дела в Китае.

Многие розничные торговцы имеют значительные инвестиции в Китае. Китайский средний класс больше, чем всё население США. И поэтому уход из Китая, что уже само по себе является нереалистичной стратегией, значительно навредит многим американским компаниям.

Если члены вашей организации уйдут из Китая, каким будут негативные последствия для США? Вы можете хотя бы ориентировочно сказать, какими будут потери американских компаний?

ДЭВИД ФРЕНЧ: Пожалуй, это не поддаётся подсчёту. Нас беспокоит следующее. Во-первых, как розничных торговцев нас беспокоит то, что, очевидно, продаваемые нами товары станут дороже. Кроме того, произойдёт замедление экономики. Речь может идти о потере миллионов рабочих мест, сокращении инвестиций, замедлении роста ВВП, безработице, повышении цен. Я хочу сказать, ситуация будет катастрофической.

Мы хотим, чтобы стороны вернулись за стол переговоров и договорились. Мы хотим, чтобы сделка была заключена как можно скорее, чтобы мы как представители розничной торговли занялись своими делами. И члены нашей организации могли бы подготовиться к рождественскому сезону, до которого уже рукой подать. Потребители активны, и мы хотим, чтобы они были довольны экономикой, и мы хотим заняться делами.

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.