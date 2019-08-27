Global Times: концепция «большой Евразии» для России выгоднее «большой Европы»

Тесное взаимодействие лидеров России и Франции отвлекло внимание от саммита «Большой семёрки» и заставило обозревателей вспомнить о существовавшей некогда концепции «большой Европы» от Лиссабона до Владивостока. Однако, как пишет Global Times, учитывая прошлое и настоящее, а также тот факт, что Азия становится всемирным экономическим центром, для России становятся очевидными внешнеполитические преимущества концепции «большой Евразии», поскольку возвращение в «большую Европу» окажется для Москвы долгим и трудным.

Перед началом переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил журналистам, что Россия — европейская страна и он верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. В ответ на эти слова Путин выразил надежду, что Россия сможет устремиться к этой цели совместно с Европой. Как пишет Global Times, тесное взаимодействие лидеров России и Франции отвлекло внимание от саммита «Большой семёрки» и заставило обозревателей вспомнить о существовавшей некогда концепции «большой Европы».

Как отмечает китайское издание, концепция «большой Европы» от Лиссабона до Владивостока была придумана президентом Франции Шарлем де Голлем. Во время визита в Германию в сентябре 1962 года он сказал: «Настанет день, когда мы построим Европу вместе с Советским Союзом». Эта фраза была сказана специально для СССР и США, чтобы показать им независимость и открытость французской дипломатии. В понимании Шарля де Голля, Европа простиралась от Лиссабона до Урала. Позже, основываясь на этом высказывании, Горбачёв расширил границы «общего европейского дома» до Владивостока.

После распада СССР в спорах о том, куда России двигаться дальше, евроатлантизм в эпоху правления Ельцина достиг своего апогея, однако Россия и Евросоюз понимали под «большой Европой» разные вещи: Россия надеялась оказаться наравне со странами Запада и найти себе место в их мире, а Европа стремилась распространить своё влияние на постсоветском пространстве и не позволить России воссоздать Советский Союз.

После крымских событий Запад ввёл экономические санкции против России и оказывал на неё политическое давление. Отношения с Западом сильно испортились — и Россия была вынуждена отказаться от многолетней погони за «большой Европой», и данная концепция уже сменилась в России концепцией «большой Евразии». Однако, пишет автор статьи, «большая Европа», равно как и «большая Евразия», — это всего лишь грандиозная концепция. Самым важным вопросом для России остаётся снятие санкций, улучшение и нормализация отношений с Западом.

Но если Россия хочет улучшить отношения с Западом, ей нужно будет уделить особое внимание позиции США, так как Евросоюз сильно зависит от них в вопросах безопасности. Однако Америкой российский вопрос рассматривается в рамках внешней и внутренней политики страны. Дональд Трамп сосредоточился на подготовке к выборам 2020 года. Обычно перед президентскими выборами находящийся у власти кандидат не уделяет большого внимания внешней политике, поэтому маловероятно, что отношения США и России улучшатся.

Также не стоит забывать и об украинском вопросе, который является одним из главных камней преткновения в отношениях между Россией и Западом. Конфликт на Востоке Украины мог бы быть разрешён при условии запуска переговоров в формате «нормандской четвёрки» и российско-украинского диалога, однако ключевые вопросы всё ещё представляют особую трудность.

Как заключает автор издания, учитывая прошлое и настоящее, а также тот факт, что Азия становится всемирным экономическим центром, а между Китаем и Россией существуют отношения всестороннего стратегического партнёрства, для России становятся очевидными внешнеполитические преимущества концепции «большой Евразии».

«С объективной или субъективной точки зрения возвращение в «большую Европу» окажется для России долгим и трудным», — подводит итог Global Times.