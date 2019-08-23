«Русские крайне недовольны»: CNN о поручении Путина дать «симметричный ответ» на ракетные испытания в США

Президент России Владимир Путин поручил российским Вооружённым силам дать «симметричный ответ» на испытания крылатых баллистических ракет в США на фоне развала ДРСМД, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, несмотря на убеждения США, что соглашение нарушила именно Россия, Москва «крайне недовольна» последними событиями.

Мы начинаем со срочных новостей: президент России Владимир Путин только что заявил, что поручил своим военным дать ответ на недавние испытания крылатых ракет в США. Об этом стало известно только этим утром, около часа назад. Джон?



Да, это так. Всё это происходит на фоне грядущей встречи Дональда Трампа с мировыми лидерами на саммите G7. С подробностями корреспондент CNN Фред Пляйтген. Он выходит с нами на прямую связь из Москвы. Фред?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Джон. Об этом только что заявило российское правительство. По сути, пару минут назад состоялся телефонный разговор с пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым. Он заявил, что Владимир Путин крайне недоволен последними событиями: по его словам, он провёл встречу с Советом по безопасности и в ближайшее время выступит с крайне важным заявлением. Это заявление в письменной форме уже опубликовал Кремль. В нём Москва в очередной раз обвинила США в нарушении договора о ликвидации баллистических ракет.

Русские, по сути, говорят, что испытания крылатых ракет в США — ракет наземного базирования Tomahawk, — которые состоялись всего через 16 дней, после того, как Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, означают, что США планировали этот шаг уже очень давно.



Разумеется, Джон, нужно не забывать и о том, что в нарушении этого соглашения США на протяжении долгого времени обвиняли именно Россию. По словам Вашингтона, Россия развернула ракеты «Искандер-М» неподалёку от территории НАТО, и это означает, что договор нарушила именно Москва.



Теперь же Владимир Путин, по его словам, поручил своим вооружённым силам подготовить так называемый «симметричный ответ». Об этом русские говорят уже очень давно. По их словам, если они увидят, что США испытывают ракеты и развёртывают их рядом с российской территорией, то они дадут на это зеркальный ответ. Так что можно заключить, что русские крайне недовольны последними событиями, хотя США и продолжают утверждать, что это именно Москва нарушила ДРСМД — что привело к тому, что это соглашение больше не действует. Элисин?



Фред, большое спасибо, что вскрыли подноготную этой срочной новости. Нам есть что обсудить.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 августа 2019 года.