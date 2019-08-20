France 24: Москва и Пекин обвинили Вашингтон в попытке добиться единоличного военного превосходства

Россия и Китай осудили первые со времён холодной войны испытания ракеты средней дальности в Соединённых Штатах, сообщает France 24. Москва и Пекин опасаются новой гонки вооружений. Кроме того, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в котором российская и американская стороны обвиняют друг друга, может повлиять на продление договора СНВ-III, который действует до 2021 года.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был уже мёртв, а теперь его похоронили. Причина: запуск США ракеты средней дальности класса «земля — воздух», первый со времён холодной войны. Запущенная с калифорнийского острова Сан-Николас в открытое море, ракета пролетела более 500 километров, перед тем как поразить цель в Тихом океане. Пентагон доволен, а Россия осуждает и критикует обострение военной напряжённости.

Этот запуск является первым конкретным последствием выхода Соединённых Штатов 2 августа из Договора РСМД. На следующий день Россия тоже отказалась выполнять соглашение. С тех пор обе страны перекидывают друг на друга ответственность за смерть договора.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне.

Подписанное в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым соглашение запрещало испытания и использование целого класса ракет дальностью от 500 до более 5 тыс. км. Этот договор, в частности, помог положить конец кризису «евроракет» во время холодной войны.

Чтобы оправдать возврат к вооружению, Вашингтон и Москва указывают на китайскую угрозу. Так как азиатская держава не подписала ДРСМД, она может свободно разрабатывать свои собственные ракеты средней дальности. Пекин, который осудил эти испытания, предполагает, что они возродят гонку вооружений.

ГЭН ШУАН, официальный представитель МИД Китая: Этот запуск подтверждает, что истинной целью выхода США (из Договора. — ИноТВ) является... разработка ракет без ограничений и борьба за единоличное военное превосходство.

Возобновление испытаний может сказаться на продлении последнего действующего договора между Москвой и Вашингтоном по ограничению ядерного оружия СНВ-III, который истекает в 2021 году.