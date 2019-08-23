Le Figaro: «новый пират Карибского моря» — Пекин расширяет своё влияние в регионе под носом у США

Пекин стремительно наращивает влияние в странах Карибского бассейна и Центральной Европы, пользуясь потерей интереса к региону со стороны США, пишет Le Figaro. По словам газеты, для этого Поднебесная заманивает регион баснословными инвестициями, не всегда приносящими выгоду. Как поясняет издание, иметь вес в этих странах Китаю необходимо не только в экономических целях, но и ради влияния на международные организации.

«А что, если современные пираты Карибского моря — это китайцы?» — задаётся вопросом Le Figaro, отмечая, что Поднебесная наращивает своё влияние в странах Карибского бассейна и Центральной Америки. Как замечает журнал, эти действия вписываются в международную стратегию Пекина, известную под названием «Один пояс — один путь», несмотря на то что «лазурные воды» Карибского моря находятся вдали от евразийских дорог Нового шёлкового пути.

Как передаёт газета, Китай присутствует в регионе с давних пор, однако экономический подъём в Поднебесной начался только в 2005 году. Сегодня Пекин стремится нарушить американскую гегемонию в этой зоне, пользуясь определённой потерей интереса со стороны Вашингтона. Помимо отъёма долей рынка у США Китай заинтересован в постепенном устранении с дипломатического поля Тайваня, поясняет издание. Заманивая страны Карибского бассейна и Центральной Америки «баснословными инвестициями», не всегда приносящими выгоду, Пекин заставляет их разрывать отношения с Тайбэем. При этом, хотя китайские вложения в регион, ВВП которого не превышает ВВП Бельгии, с населением 43 млн человек выглядят скромно, экономический контроль над этими небольшими государствами означает обретение влияния внутри международных организаций, где голос имеет каждая страна, независимо от её размера.

Присутствие Китая в разных формах во множестве стран региона строится по трём принципам: поиск стран, богатых природными или сельскохозяйственными ресурсами, государств, имеющих стратегическое значение, и микрогосударств, готовых обеспечить поддержку в рядах международных организаций. В первом случае Китай интересуют в первую очередь бедные и малонаселённые страны вроде Суринама и Гайаны, у которых Пекин закупает железо, лес или алюминиевую руду, или Тринидад и Тобаго, поставляющего Поднебесной нефть. В стратегическом плане в сфере китайских интересов находится Доминиканская республика, к которой Пекин подступается посредством многочисленных инвестиций в обрабатывающую промышленность. Кроме того, Китай занял место Венесуэлы в качестве главного партнёра Кубы: товарообмен между двумя странами приблизился к $2 млрд в год, однако помимо экономического сотрудничества Пекин рассчитывает использовать дипломатическое влияние острова на страны Карибского региона.

Как отмечает газета, с 2006 года Китай пытается прельстить Коста-Рику, где уже построил завод по переработке топлива стоимостью $1,3 млрд и дороги на сумму $400 млн. Кроме того, «вторая в мире экономическая держава» строит дороги и порты на Ямайке. При этом Пекин стремится заключать и менее дорогостоящие союзы, инвестируя средства в строительство стадионов и больниц на Барбадосе, в Антигуа, Доминике и Гренаде, что обходится азиатскому гиганту всего в несколько десятков миллионов долларов.

Как и другие страны мира, Карибские государства намерены и дальше увеличивать свою финансовую зависимость от китайского кредитора, отмечает газета, замечая, что за развитием этой ситуации пристально следит Вашингтон.