Politico: в торговой войне Трамп не понимает, что поверженная экономика Китая потянет за собой США

В условиях глобализации экономики Америки и Китая тесно переплетены, и Дональд Трамп не может в одночасье разорвать эту связь с помощью нескольких жёстких заявлений и пошлин, утверждает обозреватель Politico Закари Карабелл. По мнению журналиста, глава Белого дома не осознаёт, что, пытаясь погубить китайскую экономику, он может спровоцировать всемирный кризис, который не обойдёт стороной и Америку.

Ужесточая пошлины в отношении китайских товаров, администрация президента Дональда Трампа упирает на то, какой серьёзный урон эти меры наносят Пекину и экономике Поднебесной, пишет обозреватель Politico Закари Карабелл. «Они не вредят никому (в США. — ИноТВ). Они наносят удар по Китаю», — настаивает советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро.

Глава Белого дома и его сторонники нередко прибегают к подобным аргументам, когда речь заходит о пошлинах, на сегодня действующих в отношении товаров китайского производства общей стоимостью порядка $250 млрд. Пошлины, по утверждениям Трампа и его единомышленников, в конце концов вынудят Китай пойти на уступки в плане доступа на его рынок или ужесточения мер защиты интеллектуальной собственности.

Когда недавно Китай объявил о снижении темпов роста по сравнению с прошлым кварталом с 6,4% до 6,2%, американский лидер поспешил присвоить заслугу своим пошлинам и подчеркнуть, что Китай вот-вот пойдёт на торговую сделку. Такое впечатление, что действующий президент США получает особое удовольствие, доставляя проблемы китайцам. Как подметили аналитики Foreign Affairs, «стало ясно, что администрация настроена испортить, а не наладить отношения с Пекином».

Только эта политика строится на идее, что пострадать от торговой войны может лишь Китай, а США и весь остальной мир ничего не почувствуют, обращает внимание Карабелл. Такого не может быть. «Считать, что экономическая слабость Китая не перерастёт в экономическую слабость США — всё равно что жить в фэнтези 50-х годов, отрицание уровня «Шоу Трумана», — подчёркивает автор статьи. Трамп думает, что в его противостоянии с Поднебесной может быть лишь один победитель и один проигравший — если у Китая будет всё плохо, то Америку ждёт успех, но только в мире глобализации в конечном счёте скорее всего, падая, одна страна потащит за собой другую.

За последние 20 лет США и Китай построили крепкие торговые отношения. Поднебесная стала второй в мире экономикой, тесно связанной с глобальными каналами поставок, на которых завязаны операции и множество крупных американских компаний, в свою очередь обеспечивающих миллионы рабочих мест в США. Таким образом мысль о том, что Китай может «слечь с экономической простудой, а остальной мир даже не чихнёт», просто бессмысленна.

После того как Китай отказался от закупок основного американского экспорта в Поднебесную, сельскохозяйственной продукции, фермерам в США пришлось несладко. Вашингтону даже потребовалось выделить $28 млрд на поддержку терпящих бедствие предпринимателей, и это больше, чем США заработали на пошлинах, которые, по сути, платят американские компании, сотрудничающие с Китаем. Кроме того, объёмы прямых инвестиций Поднебесной в Америку существенно снизились — с $40 млрд в 2016 году до $10 млрд. Также китайцы воздерживаются от покупок недвижимости в США, не отправляют туда учиться своих детей и предпочитают другие направления для путешествий.

Просевшая китайская экономика, по словам журналиста, затронет всю Азию, в особенности Японию и Южную Корею, поставляющих Поднебесной немало дорогостоящей продукции. То же самое касается и экономики Германии в Евросоюзе, а проблемы Берлина в свою очередь могут стать проблемами всего блока. В результате не исключено, что мир ждёт глобальная рецессия, которая явно не обойдёт стороной и США.

Как объясняет Карабелл, в этом году экономические беды Китая отчасти не связаны с торговой войной с Америкой. У Поднебесной немало собственных, внутренних проблем, начиная с огромного госдолга и заканчивая нежеланием властей реформировать разросшийся и неэффективный государственный сектор. Режим Си Цзиньпина активно борется с коррупцией, потому что она препятствует экономическому развитию, но ради этого ему пришлось туже затягивать гайки, что свело на нет любые потуги к инновациям. Американские пошлины, разумеется, усложняют ситуацию, но только США не понимают, что эпоха их господства в однополярном мире уже прошла.

Уже сейчас можно наблюдать признаки замедления экономического восстановления Америки. «Белый дом, может, и сумел себя убедить, что он может делать с Китаем что угодно и ничего ему за это не будет, но последние цифры в экономике говорят о другом», — считает обозреватель Politico. Да и американская общественность всё активнее выступает за свободную торговлю, скорее всего признавая, что, несмотря на обвинения в невыгодных для США сделках, торговля с Китаем принесла огромные плюсы для обеих стран.

Урок, по словам Карабелла, здесь очевиден: сказать, что эпоха глобализации окончена, проще, чем положить ей конец в действительности. Хитросплетённую систему, которая складывалась в течение 20 лет, не так просто сломать в одночасье без потерь. Трамп обещал, что сможет подчинить Китай своей воле и Америка не пострадает, только эту историю всё труднее «продавать» публике. Прошёл уже год, и с экономическими показателями трудно спорить.

Можно бросаться жёсткими заявлениями сколько угодно, но это не изменит того факта, что экономики США и Китая тесно переплетены между собой. Их можно «распутать» с помощью систематических изменений, но на это потребуется куда больше времени и принесёт это куда больше убытков, чем обещал Белый дом.