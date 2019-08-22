Глава Пентагона: в долгосрочной перспективе Китай для США опаснее России

В силу своего экономического и политического влияния Китай представляет для Соединённых Штатов большую угрозу, чем Россия. Такое мнение в интервью Fox News высказал министр обороны США Марк Эспер. По его словам, создание новой американской крылатой ракеты средней дальности также имеет своей целью сдержать «плохое поведение» Поднебесной.

Какая страна представляет наибольшую угрозу для Соединённых Штатов в настоящий момент: Россия или Китай?

МАРК ЭСПЕР, глава Пентагона: Я думаю, в долгосрочной перспективе Китай представляет большую проблему, учитывая его экономическое могущество, политический вес и амбиции. Они изучали нас со времён первой войны в Персидском заливе, в которой я участвовал. Они изучали и узнавали, как мы дислоцируем войска, нашу доктрину.

Продажа истребителей F-16 Тайваню разозлила Китай. Не является ли это провокационным шагом со стороны США? И стоит ли ожидать новых поставок оружия для Тайваня?

МАРК ЭСПЕР: Мы не первая администрация, которая продаёт оружие Тайваню. И, разумеется, не первая администрация, которая продаёт F-16. Поэтому я ожидаю, что продажи оружия продолжатся.

Но эти продажи происходят в непростое время на фоне торговых переговоров.

МАРК ЭСПЕР: По-видимому, для Китая они всегда происходят в непростое время.

Крадут ли они американские технологии?

МАРК ЭСПЕР: Несомненно. Они крадут электронную собственность на протяжении многих лет.

Почему вы не можете их остановить?

МАРК ЭСПЕР: Речь идёт об организованной и контролируемой государством инициативе.

Что вы узнали об этом неудачном испытании российской ракеты на ядерной тяге? Вам известно, какой объём радиации был выпущен и что скрывает Россия?

МАРК ЭСПЕР: Очевидно, что они пытаются расширить свой арсенал стратегического ядерного оружия, чтобы совладать с США. И люди говорят о новом договоре по сокращению стратегического оружия. На что мы отвечаем: если мы собираемся продлевать СНВ-III, то нам необходимо убедиться, что это соглашение включает все новые виды оружия, которые стремится создать Россия. Сейчас у России, вероятно, есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу. И это плохо.

Способна ли Россия отключить свет в США с помощью кибератак?

МАРК ЭСПЕР: Нам неизвестно, насколько широкими возможностями они обладают.

Способны ли США отключить свет в России?

МАРК ЭСПЕР: О наших возможностях я тоже не буду распространяться.

Поговорим о выборах. Можете ли заверить американский народ, что следующие выборы будут защищены от кибернетического вмешательства или какого-либо взлома со стороны России или других стран?

МАРК ЭСПЕР: Наши выборы защищены, и неприкосновенность нашей демократии бесспорна.

В Японии опубликовали новый доклад, в котором утверждается, что Северная Корея создала ядерное оружие малого размера, правда ли это?

МАРК ЭСПЕР: Я не знаком с этим докладом. В качестве министра армии США я вошёл в состав администрации в конце 2017 года. В то время мы были на тропе войны. Сегодня мы находимся на тропе дипломатии.

Вы доверяете Ким Чен Ыну?

МАРК ЭСПЕР: Нет. Я хочу сказать, что это тот случай, когда необходимо иметь поддающееся контролю соглашение.

Откажется ли он от ядерного оружия?

МАРК ЭСПЕР: Эксперты скажут, что, скорее всего, не откажется. Время покажет. Когда я рос в 1970-е и 1980-е, я и подумать не мог, что мы увидим распад Советского Союза, но он распался.

Как насчёт испытаний ракет ближнего действия? Целесообразно ли вести переговоры с Кимом, если эти испытания продолжатся?

МАРК ЭСПЕР: Я думаю, больше всего нас должны волновать испытания ракет дальнего действия.

Но когда вы говорите, что вас беспокоят только ракеты дальнего действия, разве это не даёт ему разрешение запускать ракеты ближнего действия?

МАРК ЭСПЕР: Нет, я так не считаю. На мой взгляд, нужно смотреть на ситуацию шире.

Были ли испытания крылатой ракеты, прошедшие в прошлые выходные, сигналом Китаю, России, Северной Корее?

МАРК ЭСПЕР: Мы хотим убедиться, что обладаем необходимой способностью сдерживать плохое поведение Китая, что имеем возможность нанести удар с помощью собственного оружия средней дальности.

Президент назвал Афганистан «Гарвардским университетом терроризма». Принял ли он решение оставить войска в Афганистане?

МАРК ЭСПЕР: Я не буду комментировать то, что сейчас происходит.

Стало ли решение вывести войска из Сирии причиной возрождения «Исламского государства»*? Согласны ли вы, что ИГ возрождается?

МАРК ЭСПЕР: Я не согласен с тем, что ИГ возрождается в Сирии. Но это не означает, что мы не видим, как они появляются в таких местах, как Афганистан.

Министр обороны Мэттис подал в отставку после того, как президент решил вывести войска из Сирии. Для него это решение было красной чертой. Подадите ли вы в отставку, если президент объявит о выводе американских войск из Афганистана или с Ближнего Востока? Какая у вас красная черта?

МАРК ЭСПЕР: Я много лет назад научился не проводить красную черту, к тому же это гипотетический сценарий. Я хочу сказать, что, с кем бы я ни работал, моё главное правило было не делать ничего незаконного, аморального и неэтичного. И я не верю, что президент хотел бы, чтобы я занимался чем-то из этого списка.

Насколько близки США к созданию сверхзвукового оружия?

МАРК ЭСПЕР: Я думаю, что это, пожалуй, вопрос пары лет.

Вы также говорили о том, чтобы сделать армию аполитичной. Собираетесь ли вы запретить, например, бейсболки с аббревиатурой MAGA** или другие способы проникновения политики в Вооружённые силы?

МАРК ЭСПЕР: Мы не вовлекаем Вооружённые силы в политику, идёт ли речь о головных уборах, пуговицах или о чём-то ещё. Политические символы никогда не должны носиться на форме.

Президент говорит, что он спит спокойно, потому что его ничего не тревожит, вас тоже?

МАРК ЭСПЕР: Я сплю спокойно, потому что, по моему мнению, нас защищает самая лучшая армия в истории.

Дата выхода в эфир 21 августа 2019 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





**MAGA, или Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) — предвыборный слоган Дональда Трампа (прим. ИноТВ).