Al Jazeera: новый глава Пентагона не собирается начинать войну с Ираном

Верхняя палата американского конгресса утвердила кандидатуру Марка Эспера на позицию министра обороны США, передаёт Al Jazeera. По данным канала, Эспер ранее работал лоббистом одной из крупнейших оружейных компаний США Raytheon, однако это обстоятельство, по всей видимости, сенаторов беспокоит не слишком — кандидат пользуется беспрецедентной поддержкой со стороны обеих главных партий США.

Американский сенат во вторник одобрил кандидатуру министра армии США Марка Эспера на пост министра обороны, положив таким образом конец семимесячному периоду отсутствия в Пентагоне постоянного главы, сообщает Al Jazeera.

Как пишет сайт телеканала, Эспер получил поддержку подавляющего большинства сенаторов — за его назначение высказалось 90 членов палаты, тогда как против — лишь 8. Таким образом, Эспер, в своё время работавший лоббистом американской оружейной компании Raytheon Co, стал в администрации президента США Дональда Трампа вторым министром обороны, чья кандидатура была утверждена верхней палатой американского конгресса.

55-летний Эспер пользуется поддержкой обеих главных партий США, говорится в материале. Чиновник служил в сухопутных силах США, работал экспертом в конгрессе, а также в Пентагоне при Джордже Буше — младшем, после чего перешёл в Raytheon. С ноября 2017 года он занимал должность министра армии США.

Вместе с тем, как подчёркивает обозреватель Al Jazeera, в ходе слушаний в сенате с участием кандидата ему задала несколько острых вопросов сенатор от Демократической партии и кандидат в президенты США Элизабет Уоррен, которая, в частности, попросила Эспера подробнее рассказать о своих связях с Raytheon, а также объяснить свой отказ продлевать подписанное им в 2017 году, но уже потерявшее силу «соглашение об этике», в соответствии с которым чиновник обязался избегать решений, касающихся компании. Как отмечает автор статьи, Уоррен стала единственным членом комитета сената по делам вооружённых сил, отказавшимся в ходе слушаний поддержать кандидатуру Эспера.

Сам Эспер на слушаниях заявил сенаторам, что не собирается начинать войну с Ираном на фоне обострения отношений с этой страной и попытается урегулировать конфликт в Персидском заливе через дипломатические каналы, передаёт Al Jazeera.

«Кандидат более чем соответствует требованиям. Его достижения на государственной службе более чем впечатляют. Его готовность служить нашим военным — более чем очевидна. Ну а необходимость появления в Минобороны утверждённого сенатом главы — более чем остра», — прокомментировал назначение Эспера лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Как напоминает обозреватель Al Jazeera, у Пентагона не было постоянного главы ещё с декабря прошлого года, когда бывший министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку в связи с разногласиями с президентом Трампом. Многие члены конгресса и от Демократической, и от Республиканской партии призывали Трампа как можно скорее озаботиться заменой Мэттису, чтобы этот важный пост не пустовал. Предыдущий предложенный Трампом кандидат Патрик Шанахан, ранее исполнявший обязанности главы Минобороны, отказался от назначения в июне после того, как в СМИ сообщили о случаях домашнего насилия в его семье.