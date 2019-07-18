Le Monde: Пентагон проверят на попытки сделать из клещей биологическое оружие

Палата представителей конгресса приняла поправку, поручающую Пентагону провести проверку относительно предполагаемых экспериментов по превращению клещей в биологическое оружие, пишет Le Monde. Автор инициативы ссылается на «некоторые книги и статьи», в которых выдвинуты предположения, что опыты американских военных во второй половине XX века спровоцировали появление «загадочной» болезни Лайма.

В четверг 11 июля палата представителей конгресса США предписала главному инспектору Министерства обороны провести расследование относительно того, не осуществлял ли в 1950—1975 годах Пентагон эксперименты по использованию клещей в качестве биологического оружия, сообщает Le Monde.

Автором инициативы стал член палаты представителей от штата Нью-Джерси, республиканец Крис Смит. Именно он внёс соответствующую поправку в законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. Как отмечает издание, после того как документ одобрили в палате представителей, ему ещё предстоит пройти через сенат.

По словам Смита, он решил предложить расследование, после того как сразу в нескольких книгах и статьях увидел предположения о попытках американского правительства превратить клещей в биологическое оружие. «Если это правда, из чего состояла программа? Кто её организовал?» — рассуждает конгрессмен.

Газета подчёркивает, что главным образом сегодня клещи переносят «по-прежнему всё ещё загадочную» болезнь Лайма. Впервые её зафиксировали в 70-х годах в Америке в городе Олд-Лайм, штат Коннектикут. Вызывают болезнь бактерии Borrelia burgdorferi, которые передаются человеку с укусами заражённых иксодовых клещей.

Тем временем в мире, по данным Le Monde, насчитывается порядка 900 видов клещей. Этих членистоногих часто можно встретить в лесах, где они питаются кровью животных и периодически людей. По статистике, каждый год в США болезнью Лайма заражаются более 300 тыс. человек.

Le Monde добавляет, что в своих заявлениях конгрессмен Смит ссылается на книгу учёного Стэнфордского университета, лично сталкивавшегося с болезнью Лайма, Криса Ньюби. Специалист утверждает, что заболевание появилось из-за неудавшегося военного эксперимента и приводит показания американского биолога Вилли Бургдорфера. Тот работал с американской армией, и, как утверждается, в его обязанности входило заражение блох, комаров, клещей и прочих членистоногих, питающихся кровью, инфекциями, которые в перспективе могут возбудить заболевания у человека.

В книге Ньюби говорится, что военные разрабатывали программу, в рамках которой заражённых клещей могли сбрасывать с воздуха, и что их «подсаживали» в жилые районы, чтобы следить за механизмами распространения. Это, по мнению эксперта, и могло спровоцировать появление болезни Лайма.