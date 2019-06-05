FAZ: африканская чума угрожает судьбе всего европейского свиноводства

В конце прошлого года в Бельгии был выявлен первый случай заражения дикого кабана африканской чумой свиней, и с тех пор вся Европа бьёт тревогу, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Вспышки заболевания зафиксированы в разных странах ЕС, и это реальная угроза для всего европейского свиноводства: если ограничить эпидемию не удастся, Китай и другие покупатели могут полностью прекратить торговлю с ними в этой сфере.

В сентябре 2018 года в бельгийском лесу был обнаружен мёртвый кабан, погибший от африканской чумы свиней (АЧС), и местные ветеринары сразу забили тревогу, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Для Европы название этой болезни звучит как нечто далёкое, однако случаи заражения отмечаются примерно в 50 км от Германии. Это уже реальная угроза, представляющая опасность для всего европейского свиноводства, подчёркивает издание. «Только Люксембург отделяет нас от этой глобальной угрозы. Мы в высшей степени обеспокоены», — предостерегает главный ветеринарный врач немецкого Министерства сельского хозяйства Дитрих Рассов.

На заседании Международной организации по охране здоровья животных в Париже на прошлой неделе чума свиней стала центральной темой. Организацию поддерживают свыше 180 правительств. Только во втором полугодии 2018 года 25 стран Европы, Азии и Африки сообщили о том, что зафиксировали случаи заражения животных африканской чумой свиней.

С 26 апреля по 9 мая организация зарегистрировала по всему миру 1479 случаев заражения, которые могли распространяться на многих особей. Между 10 и 23 мая это число составило уже 6442, а сообщения о первых случаях заражения стали приходить также из граничащей с Китаем Северной Кореи. «Мы не намерены проиграть эту битву, но для некоторых стран положение очень серьёзное. Нужно готовиться к тому, что болезнь там не удастся искоренить ещё долгие годы», — заявила генеральный директор Международной организации по охране здоровья животных Моника Элиот.

Африканская чума свиней была открыта в Кении примерно сто лет назад, рассказывает немецкая газета. Для людей это заболевание неопасно, но оно крайне легко распространяется от диких свиней к домашним и за короткое время приводит к летальному исходу. Человек может переносить вирус на одежде, обуви, охотничьих ножах, транспортных средствах. Власти Бельгии уже обнесли лесной массив площадью около 1 тыс. кв.км забором. Запрещено собирать урожай на окрестных кукурузных полях, куда нередко забегают дикие кабаны.

Предпринимаются все меры, чтобы предотвратить эпидемию среди животных, пишет Frankfurter Allgemeine. Франция установила со своей стороны границы забор протяжённостью свыше 110 км и пытается убивать всех диких свиней в пограничной зоне. Ночью для обнаружения животных применяются даже вертолёты и приборы ночного видения. С прошлого сентября в Бельгии зарегистрировано 815 заражённых диких свиней, и пока власти не могут предсказать, когда распространение болезни удастся остановить.

На данный момент главная цель повсеместно заключается в ограничении ущерба. В случае неудачи особенно пострадает немецкое свиноводство, крупнейшее в Европе, — ему грозят миллиардные убытки. «Когда в 90-е годы у нас была классическая чума свиней, в случае с которой есть несколько параллелей с АЧС, нам за очень короткое время пришлось убить около одного миллиона домашних свиней; в Нидерландах даже ещё больше», — вспоминает Дитрих Рассов. Прививочной вакцины против возбудителя заболевания пока не предвидится из-за чрезвычайно сложной структуры вируса.

Одной из встречных мер считается попытка поддержать работу международной торговли. В случае эпидемии многие третьи государства за пределами ЕС полностью прекращают торговлю со страной, которой она коснулась. Поэтому сейчас Международная организация по охране здоровья животных вместе с европейскими странами пытается убедить таких крупных покупателей, как Китай, не отказываться от импорта, если вспышка заболевания ограничивается небольшой областью, — в особенности когда речь идёт о диких животных, а не о домашних свиньях.

Согласно действующему в ЕС принципу, Бельгия может продолжать продавать свинину в Европе, если та не происходит из опасной зоны, а страна предпринимает необходимые меры по ограничению заболевания. «Для таких стран, как Германия, Испания и Франция, многое стоит на кону. Китай, Япония, Филиппины и Южная Корея для нас — важнейшие рынки сбыта», — подчёркивает главный ветеринарный врач Франции Лоик Эвен.

Африканская чума свиней распространялась в Европе с 2007 года и пришла из Грузии в Восточную Европу и в Россию, утверждает автор статьи. В 2014 году она пришла в страны Балтии и восточную Польшу, в 2017 году появилась в Чехии, Молдавии и Румынии, ещё через год — в Венгрии и Болгарии. В Азии она свирепствует в таких странах, как Монголия, Вьетнам и Камбоджа. Особенно активно она распространяется в Китае, который является крупнейшим производителем и потребителем свинины в мире. Из-за этого цены на свинину уже подскочили, отмечается в статье.

Для Германии, на протяжении долгого времени старавшейся защитить от эпидемии свои границы на востоке Европы, обнаружение АЧС в Бельгии стало настоящим шоком, утверждает немецкий журналист. С тех пор свиноводы Германии встревожены больше, чем когда-либо. Однако ситуацию нельзя назвать безнадёжной, подчёркивают эксперты в Париже. Через два года после успешного проведения мероприятий по борьбе с АЧС Чехия была объявлена очищенной от этого заболевания. Другие страны учатся на её опыте. Португалии и Испании, где болезнь вспыхнула в 60-е годы, понадобилось более 30 лет, чтобы её искоренить. Однако на Сардинии Африканская чума свиней лютует и по сей день, отмечает Frankfurter Allgemeine.