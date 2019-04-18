Telegraph: таяние вечной мерзлоты грозит возродить доисторические болезни

Потепление климата способствует таянию вечной мерзлоты в России, пишет The Daily Telegraph. В свою очередь, это, как отмечает издание, может привести не только к разрушению инфраструктуры, но и к вспышками заболеваний, в том числе доисторических.

Таяние вечной мерзлоты в Сибири может привести к возрождению доисторических болезней и к росту случаев заражения сибирской язвой, пишет The Daily Telegraph.

Две трети территории России — это вечная мерзлота. А в Якутии она присутствует практически везде. В этом российском регионе мерзлота может уходить в глубину «на сотни футов», говорится в статье.

Якутск — самый холодный город на Земле. Здесь температура может опускаться до -60 °C. Между тем начавшееся потепление климата грозит разрушением местной инфраструктуры, а также возвращением на север «спящих» болезней, пишет издание.

В настоящее время вечная мерзлота в центральной части Якутии сокращается на 1—5 см в год. В урбанизированных районах эти показатели ещё выше, указывает The Daily Telegraph со ссылкой на данные Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова.

С 1966 года количество осадков в Якутии увеличилось на 70%. Это приводит к утолщению снежного слоя, который изолирует поверхность от холодного воздуха, тем самым усиливая таяние вечной мерзлоты.

В Якутске большинство зданий стоит на сваях длиной 8—12 м, которые проходят через активный, регулярно оттаивающий слой поверхности в вечную мерзлоту, отличающуюся большей стабильностью. Однако теперь основания домов становятся менее устойчивыми, из-за чего на многих стенах можно наблюдать трещины, говорится в статье.

По данным организации Greenpeace, таяние вечной мерзлоты также привело к тысячам поломок на нефте- и газопроводах России. Но самое тревожное заключается в том, что уже произошёл как минимум один случай эпидемии.

В 2016 году на полуострове Ямал была зафиксирована первая за 70 лет вспышка сибирской язвы. Произошло это после того, как температура поднялась до беспрецедентного уровня — +35 °C. В результате вспышки заболевания, по оценке, погибло около 2 тыс. северных оленей, и 96 человек были госпитализированы. Кроме того, умер один 12-летний мальчик, который съел инфицированную сырую оленину.

«Споры сибирской язвы могут сохраняться в вечной мерзлоте до 2500 лет. Это ужасно, если учесть таяние захоронений с животными XIX века. Когда они (споры. — ИноТВ) окажутся за пределами вечной мерзлоты и попадут в наши температуры, то вновь станут активными. Это стало бы катастрофой не только для Арктики», — заявил в интервью изданию российский биолог Борис Кершенгольц.

Существуют также опасения, что люди, занимающиеся торговлей бивнями шерстистых мамонтов, могут подхватить палеопатоген — доисторическое заболевание, с которым человечество, возможно, никогда не сталкивалось. Дело в том, что в останках мамонтов уже находили живые бактерии, которые были заморожены в течение 20 тыс. лет.

А в рамках исследования, проведённого в 2014 году, удалось оживить ещё более древние вирусы, извлечённые из вечной мерзлоты. Более того, учёные смогли даже вернуть к жизни бактерию, которая была обнаружена во льдах Антарктиды и возраст которой составлял 8 млн лет, напоминает The Daily Telegraph.