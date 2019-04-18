Telegraph: таяние вечной мерзлоты грозит возродить доисторические болезни

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ABC: США договорились с венесуэльскими военными об аресте Мадуро, но что-то пошло не так ABC.es
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Помпео: если потребуется, США пойдут на военные действия в Венесуэле Fox News
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Экс-президент Польши: интеграция с Москвой всегда плохо для нас заканчивалась Fakt.pl
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La Libre: Макрон отпраздновал Первомай, забаррикадировавшись в Елисейском дворце La Libre
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Frankfurter Allgemeine: операция «Свобода» провалена, но пути назад у Гуаидо нет Frankfurter Allgemeine
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Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее о беседе глав государств заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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Фигуристка Леонова: не вышла бы на лёд в наряде Туктамышевой
Вице-чемпионка мира 2012 года в одиночном женском фигурном катании Алёна Леонова прокомментировала выступления Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой в откровенных нарядах во время произвольных программ.
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В Кургане ликвидировано открытое горение в трёх домах после взрыва газа
В трёх частных жилых домах в Кургане ликвидировано открытое горение, которое образовалось после взрыва газового баллона.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор длительностью более часа
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом пишет CNBC со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Гимнастка Боциева сбила пешехода в Москве
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
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Делегация правительства нацсогласия Ливии приедет в Россию
Делегация правительства национального согласия Ливии приедет в Москву после майских праздников.
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МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде»
Россия призывает все ответственные силы защитить Устав ООН и международное право, чтобы совместно «положить конец антикубинской блокаде». Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД России.
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«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ
Благодаря домашней победе над «Оренбургом» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты «Рубина» прервали восьмиматчевую серию без побед в чемпионате.
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Отец Нурмагомедова заявил, что попытается вновь получить американскую визу
Абдулманап Нурмагомедов попытается вновь получить визу в США, которая ранее была аннулирована.
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Депутат Рады рассказал об объединяющем Россию и Украину
Между Россией и Украиной больше общего, чем только граница. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
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Создатель приложения LinguaLeo сознался в убийстве сестры
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии, подозреваемого в убийстве своей сестры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идёт об Айнуре Абдулнасырове — создателе приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo.
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Супруга Касильяса рассказала, когда футболист будет выписан из больницы
Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, когда её муж будет выписан из больницы после операции на сердце.
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На Украине с начала года запретили ввоз 420 тысяч книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил, что с начала 2019 года на территорию страны был запрещён ввоз 420 тысяч книг из России. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные ведомства.
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Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
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Порошенко обсудил с Лагард ситуацию вокруг «ПриватБанка»
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что обсудил ситуацию вокруг «ПриватБанка» с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
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Россиянка Калинская стала победительницей парного разряда на турнире WTA в Праге
Российская теннисистка Анна Калинская в паре со словацкой спортсменкой Викторией Кужмовой стала победительницей турнира WTA в Праге.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Башкирии
Спасатели предупредили об усилении ветра в Башкирии, сообщает Mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил выполнение боевых задач в Средиземном море
Большой противолодочный корабль «Североморск» закончил выполнение боевых задач дальнего похода в Средиземном море, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
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В Московской области открыли мотосезон
В Московской области прошло открытие мотосезона, сообщает телеканал «360».
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В Кировской области из резервного фонда выделили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах
Из резервного фонда правительства Кировской области предоставили 1,5 млн рублей пострадавшим при пожарах, сообщает progorod43.ru.
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Фигурист Ригини рассказал о работе барменом и продавцом
Российский фигурист Иван Ригини, в настоящее время выступающий за Италию, считает, что не стоит ожидать спонсорской помощи, а необходимо рассчитывать только на себя.
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Туск назвал США лучшим союзником Польши
Польша не имела и вряд ли будет иметь союзника лучше, чем США. Об этом во время выступления с лекцией в Варшавском университете заявил глава Евросовета Дональд Туск.
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СМИ: Вратарь «Витесса» покинет команду из-за конфликта со Слуцким
Голкипер Эдуардо покинет нидерландский клуб по окончании текущего сезона из-за разногласий с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
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В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в жилом доме в Кургане, пострадали два человека.
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Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс»
Нападающий Виталий Кравцов и голкипер Игорь Шестёркин продолжат карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Советники Зеленского встретились с послами ЕС
Советники избранного президента Украины Владимира Зеленского встретились в Брюсселе с послами 28 стран Европейского союза.
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В Калининграде прошла ночная репетиция парада Победы
В Калининграде состоялась первая ночная репетиция парада Победы, сообщают «Невские новости».
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 19 м/с в Оренбургской области
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС.
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В Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы
Вечером 2 мая в Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы, сообщает kp.ru.
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Лыжница Белорукова вышла замуж
Российская лыжница Юлия Белорукова вступила в брак с лыжником Никитой Ступаком.
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МИД России назвал Венесуэлу главной темой встречи Лаврова и Помпео
Ситуация в Венесуэле станет главной темой предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Теннисистка Александрова проиграла в первом раунде квалификации турнира в Мадриде
В стартовом поединке квалификационного раунда теннисного турнира в Мадриде россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Украины Катерине Козловой.
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Захарова отреагировала на слова Климкина о «Бессмертном полке»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина об акции «Бессмертный полк».
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СМИ: «Ювентус» вступил в переговоры с «Интером» по трансферу Икарди
По информации итальянской прессы, между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером» начался диалог относительно перехода аргентинского нападающего Мауро Икарди в состав действующего чемпиона страны.
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Международный трибунал по делу украинских моряков пройдёт 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков, как ожидается, пройдёт 10 мая в Гамбурге, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Футболист ПСЖ Мбаппе получил трёхматчевую дисквалификацию
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за удаление в финале Кубка Франции.
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Лукашенко призвал «добавить фишку» аэропорту Минска после открытия ВПП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск.
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Эксперт оценил отношения России и США
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и США.
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Защитник сборной России Ухов рассказал о мечте попасть в НБА
Защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов в беседе с газетой «Известия» рассказал о мечте попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
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Минздрав Карелии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с поездом
Двое пострадавших при столкновении пассажирского поезда «Ласточка» с грузовиком в Карелии находятся в тяжёлом состоянии, состояние ещё одного оценивается как средней степени тяжести.
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Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин заявил, что не любит драться.
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Ленинградская область присоединится к акции «Ночь музеев»
Ленинградская область примет участие в международной акции «Ночь музеев», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
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Студенты из Удмуртии победили на Всероссийской олимпиаде по теории и методике обучения физике
Студенты Глазовского государственного педагогического института победили на Всероссийской студенческой олимпиаде имени Антонины Усовой в Челябинске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.
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В рамках весеннего мотофестиваля в Москве состоятся мастер-классы
В рамках ежегодного весеннего мотофестиваля в Москве состоятся мастер-классы, принять участие в которых могут все желающие с водительскими правами категории «А».
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Экологическая акция «РазДельный сбор» пройдёт 4 мая в Петербурге
Экологическая акция «РазДельный сбор» состоится 4 мая в Санкт-Петербурге, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу движения.
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В Москве задержали родителей трёхлетнего ребёнка, погибшего при падении с балкона
В Москве задержали родителей трёхлетней девочки, погибшей при падении с балкона шестого этажа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГУ МВД России.
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В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы
В Москве будет подготовлено 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы, сообщает газета «Известия».
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Дмитров попал в список самых популярных городов воинской славы
Стали известны самые популярные города воинской славы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитическое агентство «ТурСтат».
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Жители Приморья взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года
Жители Приморского края взяли кредитов наличными на 4,45 млрд рублей в январе 2019 года, что практически на 1 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщает VostokMedia.com.