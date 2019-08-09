Foreign Policy: ход конём — Эспер закрепил за США роль хорошего «третьего соседа» для Монголии

Пока отношения США с Москвой и Пекином становятся всё более сложными, американский министр обороны Марк Эспер побывал в одном из крупных соседних для России и Китая государств — Монголии. Как отмечает Foreign Policy, глава Пентагона получил в подарок лошадь и попытался заверить Улан-Батор, что США будут для него «хорошим «третьим соседом».

Почти 100 лет назад молодой американский офицер Джордж Маршалл, которому впоследствии удалось стать министром обороны и госсекретарём США, добрался до Монголии, чтобы отобрать для своих солдат лучших лошадей. И вот теперь другой некогда американский офицер, а теперь министр обороны США Марк Эспер тоже обзавёлся собственным монгольским жеребцом, пишет Foreign Policy.

Миниатюрную лошадь карамельного цвета, подаренную Эсперу монгольским коллегой Нямагийном Энхболдом, глава Минобороны США назвал Маршаллом — в честь своего предшественника и ко всему прочему земляка. Оба министра родились в городке Юнионтаун, штат Пенсильвания.

Как отмечает издание, визит Эспера в Монголию был намечен в рамках стратегии Дональда Трампа по развитию отношений с соседкой России и Китая, которые представляют всё более серьёзный геополитический вызов для Вашингтона. Неделей раньше Дональд Трамп принимал в Белом доме президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу — первый визит лидера страны в Вашингтон с 2011 года. Летом в Улан-Баторе также побывал советник по нацбезопасности Трампа Джон Болтон.

Во время своего визита Эспер отметил, что географически Монголия занимает важное положение, а также выражает интерес к сотрудничеству с «третьим соседом» — с государствами, помимо Китая и России. По поводу Поднебесной новый глава Пентагона выражает особую обеспокоенность. Министр считает, что Пекин создаёт военные укрепления в Южно-Китайском море и запугивает своих соседей в регионе, а также использует «долговую дипломатию», чтобы заполучить контроль над главными портами и важной инфраструктурой.

Особое внимание в своих выступлениях Эспер обратил на военные отношения между США и Монголией, отметив, что Улан-Батор был надёжным партнёром в операциях в Афганистане, а также предоставляет сегодня уникальную возможность американским войскам проводить учения в холодном климате. Министр также планировал обсудить с коллегами перспективы расширения совместной подготовки с монгольскими солдатами.

Как прокомментировал ранее один из сотрудников администрации президента Трампа, отказавшись от коммунизма в 1990 году, Монголия сумела построить «процветающую демократию». Страна живёт «в непростом окружении, гранича с Россией и Китаем», так что США хотят сделать всё, чтобы быть «хорошим «третьим соседом».