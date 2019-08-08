Newsweek: несмотря на противоречия, под давлением США Москва и Пекин становятся всё ближе

У Москвы и Пекина исторически непростые отношения, но, похоже, стороны готовы забыть о разногласиях, чтобы помогать друг другу в противостоянии с США, считает обозреватель Newsweek Том О’Коннор. Пока Америка лишь ужесточает свою позицию по обоим фронтам, так что ожидаемый некоторыми «неминуемый разлад» вряд ли придёт в ближайшее время.

Чем активнее США пытаются сдержать геополитический подъём России и Китая, тем крепче становится их стратегическое партнёрство. Это не самые простые отношения, но, как утверждают эксперты, Москва и Пекин готовы над ними работать ради достижения общей цели — сдвига центра глобальной экономики на восток, пишет корреспондент Newsweek Том О’Коннор.

В не столь отдалённые времена Россия и Китай уже успели и посоюзничать, и повраждовать. Сегодня две страны оказались на заре зарождения нового «многополярного мира». В нём Вашингтон видит угрозу собственному глобальному господству, которое он закрепил за собой после окончания холодной войны. Эта угроза может быть весьма реальной, но только если Москва и Пекин по-прежнему будут заинтересованы в работе друг с другом.

Как напоминает автор статьи, ещё в 2015 году руководитель Австрийского института европейской политики и исследований вопросов безопасности Велина Тчакарова предложила понятие «дракономедведь», обозначающее особый вид отношений между Россией и Китаем. По словам аналитика, это «не альянс и не брак по расчёту, а скорее временные асимметричные отношения, в которых Китай в основном задаёт тон, а Россия по большей части ему следует».

Тчакарова утверждает, что российско-китайский тандем, где Пекин предоставляет деньги, а Москва — природные ресурсы и технологии, стремится создать противовес глобальному влиянию США во всех возможных регионах и сферах — от глобальной экономики и торговли до дипломатии и обороны.

После советско-китайского раскола в 60-х, когда почти на полвека разошлись пути двух самых могущественных коммунистических держав мира, Запад и думать забыл о том, что на востоке может возникнуть большой блок, сформированный Москвой и Пекином. Однако после развала Советского Союза отношения между Россией и Китаем практически моментально стали улучшаться и к 2012 году, после целой череды двусторонних соглашений и за несколько месяцев до прихода к власти председателя Си Цзиньпина, переросли в «стратегическое партнёрство». Вскоре новый глава КНР лично встретился с Владимиром Путиным и с тех пор лидеры были «практически неразлучны», констатирует журналист Newsweek.

И, пожалуй, если судить по лидерам, отношения между Россией и Китаем действительно находятся «на самом высоком уровне за всю историю», но, как отмечает руководитель китайского направления Института исследований быстроразвивающихся рынков Московской школы управления Сколково Олег Ремыга, если копнуть глубже в экономические связи, работы над ними предстоит немало. Эксперт обращает внимание, что, к примеру, в период с 2011-го по 2017 год Китай инвестировал в Россию $16 млрд, что составляет лишь 3% от его зарубежных вложений. Да и текущий торговый оборот, не так давно достигший $100 млрд, по уверениям Ремыги, не такой уж и большой. Однако аналитик также добавил, что сейчас страны развивают новые формы сотрудничества, на региональном, а не государственном уровне, и уже заключаются «весьма успешные сделки».

В особенности после того, как США усилили своё экономическое давление на Поднебесную, Москва стала очень важным партнёром для Пекина в реализации его масштабного проекта «Один пояс — один путь». Россия видит в этом возможность для продвижения собственной инициативы — Евразийского экономического союза. И как считает Олег Ремыга, интеграция обоих проектов идёт довольно-таки хорошо и при благополучном раскладе у партнёров получится продемонстрировать успешную реализацию своих планов по отказу от долларовых операций.

По мнению экспертов, в своих отношениях Китай и Россия неплохо дополняют друг друга, как «здоровый малый с мешком денег» и «здоровый малый с большими пушками». И хотя Пекин старается действовать аккуратно и не обострять отношения с другими странами, с его экономическим ростом ему нужны союзники, чтобы защищать его зарубежные инвестиции, считает Ремыга.

По словам директора Азиатской программы власти и дипломатии в Институте Лоуи в Сиднее Эрве Лемаё, Москва также важна для Китая с точки зрения энергетической безопасности. Российская нефть позволяет Поднебесной диверсифицировать свои закупки. Москва же явно относится к Китаю как к главному партнёру в сфере обороны в регионе, даже несмотря на то, что исторически её отношения с Индией и Вьетнамом всегда были лучше. В подтверждение — 28% совместных военных учений за последние пять лет Россия проводила именно с участием Китая.

Однако Олег Ремыга настаивает, что о полноценном военном союзе вроде НАТО между Москвой и Пекином говорить не приходится — им попросту такой не нужен. Китай не против военной поддержки, скажем, в Южно-Китайском море, но Москва не хочет ввязываться в военные конфликты в Азии.

Наибольшую угрозу для обеих стран представляют США, которые, хотя, как любит прихвастнуть Дональд Трамп, благодаря «сланцевой революции» сами обрели энергетическую независимость, не упускают возможности проконтролировать оборот природных ресурсов по всему миру. Трения в Ормузском проливе с Ираном, поддержка оппозиции в Венесуэле, в энергетику которой Пекин инвестировал миллиарды, выход из ДРСМД и возможное появление нового оружия — эти попытки Америки удержать господство лишь толкают Россию и Китай на более тесное взаимодействие.

Да, по сути, Россия и Китай, как выражается Тчакарова, «естественные конкуренты». Однако ради сохранения партнёрства они концентрируются на общих целях и предпочитают не поднимать вопросы, которые могут послужить причиной усиления напряжённости. А поскольку Вашингтон, похоже, намерен и дальше придерживаться жёсткой позиции по обоим фронтам, Москва и Пекин продолжают откладывать свой, казалось бы, «неминуемый разлад».