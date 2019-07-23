New York Times Оригинал

NYT: США надо увереннее продвигать свою модель будущего в противовес России и Китаю

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прочный альянс между Россией и Китаем пока маловероятен, учитывая их традиционное соперничество, полагает The New York Times. Однако общих целей у Москвы и Пекина становится всё больше, и это может вскоре создать «новую угрозу» интересам Запада, говорится в статье. По мнению автора, США пора более уверенно утверждать «своё видение будущего» и свою собственную политическую и экономическую модель во всём мире, чтобы противостоять этим вызовам.
NYT: США надо увереннее продвигать свою модель будущего в противовес России и Китаю
Reuters

В опубликованном недавно информационном документе Пентагона содержатся предупреждения о «нарастающей стратегической угрозе» со стороны Москвы — в частности, о том, что российский президент Владимир Путин может пойти «по пути Никсона» и разыграть «китайскую карту» против США, сообщает The New York Times. Речь идёт о стратегии бывшего президента США, который настраивал своих соперников друг против друга, поясняется в статье. «Мировая система и американское влияние в ней встанут с ног на голову, если Москва и Пекин сблизятся ещё больше», — подчёркивает профессор школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Джон Аркилла в докладе, который был подготовлен совместно с сотрудниками Минобороны США и различными экспертами.

До недавнего времени можно было не обращать особого внимания на взаимоотношения между Россией и Китаем, рассматривая их как «брак по расчёту», который мало чем отражается на американских интересах, поясняют авторы. Однако после начала «санкционной войны» между Западом и Россией китайские и российские власти всё чаще находят точки совпадения интересов. И это сближение может всерьёз угрожать Вашингтону, говорится в статье: «Они резко критикуют демократию западного образца и называют себя альтернативой послевоенному лидерству США. Сейчас Китай и Россия сближаются ещё больше, а это говорит о том, что постоянная система их взаимоотношений может создать сложные проблемы для Соединённых Штатов».

Очередным свидетельством укрепления отношений с Пекином стала недавняя встреча в Москве, на которой российский президент Владимир Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за то, что в 2018 году объём товарооборота между двумя странами вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и превысил $100 млрд, пишет The New York Times: «Это было нечто вроде молчаливого укора Америке, вступившей в торговое противостояние с Китаем». А незадолго до этой встречи Си Цзиньпин назвал Путина своим «лучшим и закадычным другом», отмечается в статье.

По итогам этих переговоров Россия и Китай также подписали более двух десятков соглашений. Причём с 2013 года лидеры двух стран уже провели почти три десятка встреч, подчёркивает The New York Times. Недавно Россия дала согласие на поставку в Китай своей новейшей военной техники, включая зенитно-ракетные системы С-400 и истребители Су-35. Кроме того, уже более десяти лет две страны регулярно проводят совместные военные учения. В частности, осенью прошлого года они организовали военные игры в Восточной Сибири, которые Москва назвала «крупнейшими» за многие десятилетия, и планируют проводить общие манёвры на регулярной основе и в будущем, отмечает автор. Кроме того, масштабное таяние льдов создаёт новые возможности для разведки нефти и газа на севере. В связи с этим учёные из двух стран недавно договорились об открытии совместного арктического научно-исследовательского центра, говорится в статье.

Россия и Китай также стали гораздо активнее, чем раньше, действовать на Ближнем Востоке, где Россия пытается восстановить свои позиции ведущей державы, а Китай старательно развивает отношения с поставщиками энергоресурсов, такими как Иран, отмечает автор. Кроме того, они часто «голосуют» заодно в Организации Объединённых Наций и занимают схожие позиции по Ирану и Северной Корее, пишет The New York Times.

Не случайно в недавних докладах Пентагона и Центра стратегических и международных исследований прозвучали предостережения о том, что Соединённые Штаты и их союзники «недостаточно оперативно» противодействуют усилиям России и Китая, которые пытаются дестабилизировать обстановку за счёт применения тактики «серых зон», говорится в статье. Подобная тактика исключает прямые военные столкновения, но предусматривает применение мер политического и экономического принуждения, а также использование «марионеточных сил», дезинформации, киберопераций и помех для блокирования работы американских спутников, поясняет автор.

В своём февральском послании президент Путин выразил уверенность в том, что связи с Китаем будут «содействовать укреплению безопасности и благополучия России». Это особенно актуально при состыковке планов Евразийского экономического союза с амбициозной китайской инициативой «Один пояс — один путь, призванной соединить Китай с Азией, Африкой и Европой в рамках грандиозной инфраструктурной программы, отмечает The New York Times.

С учётом таких прогнозов о направлениях развития экономических, военных и технических отношений, а также «авторитарной модели государственного управления» в Китае и России, эти страны в долгосрочной перспективе будут представлять «ещё более серьёзную опасность» для Америки и её целей, предупреждает автор. По его мнению, это означает, что стремление президента Трампа наладить и упрочить отношения с Россией, чтобы затем «оторвать» её от Китая, является стратегически обоснованным. Но при этом Трамп зачастую действует довольно грубо и неуклюже, иногда даже «в ущерб американским интересам и ценностям», чего быть не должно, подчёркивается в статье: «Америка не должна стремиться к улучшению отношений со страной-соперницей, игнорируя её негативное воздействие на американскую демократию. Но даже в годы холодной войны Соединённые Штаты и Советский Союз зачастую добивались успехов в отдельных областях своих взаимоотношений, оставаясь в состоянии конфликта по другим вопросам».

В частности, как полагает автор, США и Россия могут и дальше развивать сотрудничество в космосе. В частности, Соединённые Штаты уже отправляют своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских ракетах, отмечается в статье. Они могут также продолжать совместную работу в Арктике, будучи членами Арктического совета, который заключает обладающие обязательной юридической силой соглашения о проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий разливов нефти. Не говоря уже о том, что Москва и Вашингтон могли бы возродить сотрудничество в области контроля над вооружениями — в частности, «продлив действие договора СНВ-3», говорится в статье.

В то же время альянс между двумя этими странами маловероятен, полагает The New York Times, поскольку исторически Россию и Китай разделяли войны и идеологическое соперничество. Даже сейчас они продолжают бороться за сферы влияния в Восточной и Центральной Азии, а также в Арктике, подчёркивается в статье: «Из-за разных траекторий развития создать альянс этим странам будет сложно. Китай является усиливающейся державой и доминирующим партнёром; а Россия идёт к упадку. У Китая вторая в мире экономика; а Россия не входит даже в первую десятку».

Однако общих целей у этих стран может появиться всё больше, и тогда этот альянс «создаст новую угрозу интересам Запада», предупреждает автор. По его мнению, чтобы противостоять этой угрозе, Америке необходимо «сплотить своих демократических союзников, а не устраивать им выволочки». Кроме того, Соединённые Штаты должны «более уверенно утверждать во всём мире именно своё видение будущего», свою собственную политическую и экономическую модель, заключает The New York Times.

 

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