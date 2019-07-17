Military: кандидат в министры обороны США обещает «трудные решения» по России и Китаю

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что его главной целью станет предотвращение войны с Россией и Китаем, сообщает Military. Эспер заявил, что намерен сделать так, чтобы война с США обошлась странам очень дорого.
Номинированный президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны США Марк Эспер готов принимать «трудные решения» в рамках противостояния Китаю и России, пишет интернет-ресурс Military.
«Цель состоит в том, чтобы предотвратить войну, — заявил Эспер комитету палаты представителей США по вооружённым силам во время слушания перед утверждением его кандидатуры. — Наши противники должны рассматривать дипломатию как оптимальный вариант, потому что война с Соединёнными Штатами заставит их понести огромные расходы».
По словам Эспера, в достижении этой цели ему поможет более чем 20-летний опыт в рядах Вооружённых сил США, а также годы работы в корпоративном секторе в качестве лоббиста оборонного предприятия.
Вместе с тем он намерен позаботиться не только о внешнеполитическом аспекте деятельности оборонного ведомства. Так, одним из своих «личных приоритетов» Эспер назвал повышение уровня жизни семей американских военнослужащих.
«Я прекрасно понимаю, какое влияние такие проблемы, как жильё, уход за детьми и занятость второй половинки, оказывают на готовность наших военнослужащих», — добавил кандидат на пост министра.
Military пишет, что на протяжении последних двух лет Эспер занимал должность министра армии США, а три недели назад занял пост временно исполняющего обязанности министра обороны.
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