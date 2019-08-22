Обозреватель Le Vif: без единства Европе не справиться с давлением России и Китая

Россия и Китай стремятся заполучить рычаг давления на Европу и сеют раздор среди членов ЕС, пишет на страницах Le Vif бывший французский дипломат Жан Леви. Если Москва использует для этой цели своё влияние в энергетической сфере, то Пекин продвигает собственные интересы с помощью инвестиций в европейскую инфраструктуру и проекта Нового шёлкового пути. Как подчёркивает автор, без единства внутри Европейского блока справиться с иностранным вмешательством членам ЕС не удастся.

Начиная с Китая и заканчивая США и Россией, великие державы пытаются, каждая на свой лад, отстаивать в Европе собственные интересы, пишет на страницах Le Vif бывший французский дипломат Жан Леви.

При этом, если США для достижения своих целей чаще всего прибегают к дипломатической линии, Кремль использует экономическое «боевое крыло» под названием «Газпром», замечает автор. Этот газовый гигант позволил Москве «сплести свою сеть» вокруг Европы и оказывать политическое влияние на соседние государства при помощи проходящих через территории этих стран газопроводов.

Как напоминает дипломат, сегодня Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу и вторым по величине поставщиком нефти, что ставит ЕС в положение энергетической зависимости от Москвы, которая с годами будет только усиливаться, если не принять на этот счёт ответных мер. Как отмечается на сайте французского сената, «через 20—30 лет российский импорт будет обеспечивать 70 процентов европейских энергетических потребностей против 50 процентов сегодня».

Хотя многочисленные эксперты и отвергают гипотезу энергетического шантажа со стороны России, «украинский и белорусский примеры должны побудить Европу к бдительности», предупреждает обозреватель Le Vif. Именно по этой причине проект газопровода «Северный поток — 2» и вызывает столько споров в Старом Свете, вплоть до сеяния раздора внутри франко-германского союза, считает автор.

Однако, как отмечал в феврале 2018 года журнал L’Express, если о «попытках России давить на уязвимые точки Европы» в последние месяцы говорится много, о подобных шагах со стороны Китая упоминают гораздо реже. Тем временем использовать рычаг давления на Европу стремится не только Москва, но и Пекин, используя для этой цели свои экономические преимущества, отмечает автор статьи.

Как поясняет экс-дипломат, Пекин инвестирует всё больше средств в страны Восточной и Южной Европы и Балканы, которые в силу экономических трудностей легко соглашаются принять китайские деньги. Это заставляет экспертов беспокоиться насчёт растущего влияния Китая на европейские дела.

Как утверждается в опубликованном в декабре 2017 года докладе Европейского совета по международным отношениям под названием «Китай у ворот Европы», «начиная с торгового арбитража, заканчивая регулированием рынка телекоммуникаций и частно-государственным партнёрством — по всем вопросам Китай стремится продвигать своё видение и свои стандарты». Для Пекина правила и нормы, установленные Евросоюзом, выглядят не более, чем «временным препятствием, которое устранится само собой, как только завершится процесс распада Европы».

По убеждению автора, китайский проект Нового шёлкового пути способствует расколу в Европе не меньше, чем российский «Северный поток — 2». И вновь на его опасность указывает именно Франция, подчёркивает эксперт. Как заявил в январе 2018 года министр финансов Пятой республики Брюно Ле Мэр, «если инвесторы приходят исключительно для того, чтобы получить доступ к сфере высоких технологий, не принося выгоды ни Франции, ни какой-либо другой европейской стране, мы им не рады».

Как напоминает автор, инвестиции в проект строительства наземного пути из Китая в Европу, а также морского пути в Африку, затрагивающий 65 стран, уже составили $410 млрд, а к 2027 году должны перевалить за $1200 млрд.

Ещё в январе 2018 года британский еженедельник The New European предупреждал: «перед лицом второй по размеру экономики мира, стремящейся настроить страны Восточной Европы против Брюсселя, ЕС срочно требуется найти единую последовательную позицию». Однако сделать это Европе не удалось до сих пор. Более того, в марте к соглашению о строительстве Нового шёлкового пути присоединилась Италия, став первой страной «Большой семёрки», участвующей в проекте.

Будь то «Северный поток — 2» или Новый шёлковый путь, пока ЕС занят внутренними разногласиями, он оставляет простор для иностранного вмешательства в свои дела, подчёркивает Леви. «Без минимального единства в отношении столь стратегически важных проектов, европейская интеграция теряет всякий смысл», — предупреждает автор статьи.