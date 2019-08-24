People's Daily: США спекулируют на «принудительной передаче технологий» из-за страха перед прогрессом Китая
Некоторые представители американской администрации заинтересованы в том, чтобы очернять Китай на международном рынке, без устали запугивая потенциальных деловых партнёров Пекина «принудительной передачей технологий», пишет People's Daily. И хотя подобные заявления Вашингтона ставятся под сомнение и на мировой арене, и даже внутри США, вызывая неодобрение среди американских деловых кругов, однако эта информационная атака на Китай намеренно не прекращается, отмечается в статье.
Между тем при подписании протокола о вступлении во Всемирную Торговую Организацию правительство Китая чётко подтвердило, что не будет требовать от зарубежных деловых партнёров никакой «принудительной передачи технологий» в качестве обязательного условия для одобрения любых иностранных инвестиций, подчёркивает People's Daily. Соглашение в рамках ВТО устанавливает высокие стандарты защиты прав интеллектуальной собственности. И Китай сделал в этой сфере даже больше, чем требовалось, добровольно взяв на себя это обязательство, поскольку большинство членов ВТО не давали подобных обещаний в рамках глобального рынка, говорится в статье.
В Китае не существует никаких специальных законов, которые бы «обязывали» иностранные компании передавать технологии своим китайским партнёрам — а если это и происходит, то осуществляется в рамках обычной деловой практики между партнёрами по международному экономическому сотрудничеству, поясняет автор. При этом передача технологий между сотрудничающими предприятиями, которые в этом заинтересованы, проходит в соответствии с принципами рынка и с учётом интересов каждой из сторон, на базе добровольно подписываемых партнёрских соглашений, которые также регулируются нормами международной деловой практики. Однако вопрос о том, заключать или нет подобные взаимовыгодные договорённости, каждый партнёр решает самостоятельно, подчёркивает People's Daily.
Естественно, ни одна международная компания не стала бы вести в Китае убыточный для себя бизнес или соглашаться на какие-то вынужденные ограничения, отмечается в статье. Поэтому заявления американских представителей, пытающихся повсюду распространять информацию о якобы существующей практике «принудительной передачи технологий», не только выходят за рамки деловой этики, но и являются оскорбительными по отношению ко всем иностранным компаниям, которые уже успешно ведут бизнес на китайском рынке, пишет People's Daily.
В то же время внедрение инноваций и добровольный обмен новыми технологиями между партнёрами способствуют повышению производительности труда, что позволяет международным корпорациям не только эффективно компенсировать свои издержки на освоение новых рынков, но и получить достаточно средств для дальнейшего технологического развития, отмечают эксперты. Поэтому это обычная практика при работе мультинациональных компаний на мировом рынке. Более того, в условиях жёсткой конкуренции никакая компания не сможет успешно внедриться на рынок, если не будет использовать передовые технологии — и довольно странно, что некоторые американские деятели пытаются представить эти базовые рыночные принципы в виде какой-то серьёзной «проблемы», подчёркивает People's Daily.
Как полагает Даниэль Грос, глава Центра европейских политических исследований в Брюсселе, основной причиной подобных спекуляций на тему «вынужденной передачи технологий» стал заметный технологический прогресс Китая в последнее время. Раньше западные предприятия более охотно передавали свои технологии, поскольку полагали, что китайские партнёры в любом случае не будут способны адаптировать их или усовершенствовать, пояснил Грос в интервью People's Daily. Но со временем ситуация изменилась, и сейчас китайские вузы выпускают больше специалистов по естественно-научным дисциплинам и инженерным технологиям, чем Соединённые Штаты и все страны Европы, вместе взятые. Поэтому надежды Запада на неспособность Китая использовать передовые технологии в собственных интересах улетучились, отмечает эксперт.
В то же время на экономической арене Китай сейчас является огромным по масштабам рынком, насчитывающим около 1,4 млрд потребителей, включая самую большую в мире и стремительно растущую группу населения, которую по уровню доходов можно отнести к «среднему классу». И естественно, китайское правительство приветствует иностранные инвестиции для развития этого рынка — однако не намерено требовать для этого никакой «принудительной передачи технологий», говорится в статье.
Сотрудничество и обмен передовыми технологиями между иностранными и китайскими предприятиями происходит добровольно и регулируется правилами рынка и взаимной выгоды, чтобы сообща завоевать долю рынка и получить больше прибыли. Поэтому американские заявления о том, что китайские власти якобы «вынуждают» иностранные компании делиться новыми технологиями, — это просто нонсенс, подчёркивает People's Daily. В то время как в реальности Соединённые Штаты сами чинят препятствия китайским бизнесменам, не разрешая им осуществлять инвестиции в американские высокотехнологичные предприятия, а также ограничивая экспорт в Китай передовых технологий и компонентов, говорится в статье.
Более того, Вашингтон использует инструменты политического давления, чтобы повлиять на некоторые китайские компании. По всей видимости, это связано с тем, что определённые круги в США хотят единолично пользоваться всеми преимуществами на внешнем рынке и удерживать доминирующие позиции в сфере высоких технологий за счёт того, что все остальные будут оставаться в «хвосте», отмечает автор. Однако справедливость рано или поздно восторжествует, поэтому американским политикам лучше прекратить распространять порочащие Китай слухи, чтобы всё это не обернулось новыми проблемами для США, заключает People's Daily.
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