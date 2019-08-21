Бывший инженер Google: в IT-индустрии сильны антиамериканские настроения

Сотрудники Google массово подписывают петицию с требованием не разрабатывать программное обеспечение для пограничных и иммиграционных органов США, передаёт Fox News. Как утверждает инженер Кевин Сернеки, уволенный из Google «за консервативные взгляды», IT-компании часто сталкиваются с «припадками гнева» политически ангажированных работников.

Сотни сотрудников Google требуют от компании разорвать все связи с иммиграционной и таможенной полицией и с пограничной службой. Набирающая популярность петиция гласит: «Мы отказываемся быть соучастниками. Со стороны Google или любой другой IT-компании было бы бессовестно поддерживать ведомства, которые сажают в клетки и пытают уязвимых людей».



За комментарием обратимся к бывшему инженеру Google Кевину Сернеки. Он проработал в компании три года, прежде чем его уволили. Доброе утро! Вас уволили за консервативные взгляды?



КЕВИН СЕРНЕКИ, уволенный инженер Google: Да. В Google я видел, что консервативные сотрудники, которые открыто высказывались о таких вещах: об этих протестах, об этих припадках гнева, о дурном обращении — они сами становились объектами травли и запугивания. Они получали предупреждения, им угрожали, их заносили в чёрные списки. И я жаловался на это руководству, я пытался передать это вверх по цепочке. За то, что я жаловался, руководство написало мне письмо с предупреждением, и мне пришлось обратиться с этим к государственным органам. За что меня и уволили.



Кевин, вы говорили, что Google рад работать с китайскими властями, но не с американскими. Почему вы так сказали?



КЕВИН СЕРНЕКИ: Это правда. В Google сильна антиамериканская прослойка. Когда я там работал, я видел, что, когда Google подписал контракт с Министерством обороны, чтобы что-то сделать для американских вооружённых сил, на внутреннем форуме поднялся крик: «Вооружённые силы США — это зло! Это сила, творящая зло в мире! Наш девиз: «Не будь злом», — так что мы не можем с ними работать!» Наших ветеранов называли убийцами, использовали весьма провокационную риторику во внутренней переписке. Давили на руководство — и руководство прогибалось. Каждый раз! И я совсем не удивлён, что они снова играют мускулами, и на этот раз их мишень — иммиграционная и таможенная полиция.



Важно отметить, что мы неоднократно обращались к Google за комментарием, но не получали ответа. В петиции, о которой идёт речь, Google просят не участвовать в тендере на разработку облачных технологий для погранично-таможенной службы. Мы поговорили с Марком Морганом, исполняющим обязанности комиссара погранично-таможенной службы, и он назвал петицию безответственной. Я хочу дать вам прослушать фрагмент, Кевин, и узнать ваше мнение.



МАРК МОРГАН, исполняющий обязанности комиссара погранично-таможенной службы: Американский народ, я хочу рассказать тебе правду. Я только что вернулся из Эль-Пасо, где я осматривал объект площадью 175 тысяч квадратных футов… Эти семьи и дети получают горячую еду, там можно увидеть, как дети сидят перед плоскоэкранными телевизорами и смотрят мультфильмы. Они получают медицинскую помощь. Вот какова правда. А подобная риторика безответственна, безрассудна и лжива!



Что вы думаете, Кевин?



КЕВИН СЕРНЕКИ: Думаю, заявления активистов действительно безответственны. Я заметил, что, если вы в Google выражаете озабоченность по поводу неприкосновенности частной жизни, или сотрудничества с правительством Китая, или политической предвзятости, никто не обращает на это внимания. Никто об этом не думает, все только отмахиваются. Если же вы подписываетесь под тем, за что сегодня борются левые, руководство точно обратит внимание и будет каждый раз уступать требованиям активистов. Очень жаль.



Мы много говорили о Google, Кевин, но скажите нам как работник этой отрасли, только ли в Google дело?



КЕВИН СЕРНЕКИ: Нет, эта проблема возникла в Google, но уже распространилась на многие другие компании: Amazon, Microsoft, Salesforce… Многие другие компании тоже имеют дело с припадками гнева у своих собственных сотрудников-активистов. Эти сотрудники знают, что в публичной дискуссии они проиграли. Они знают, что Америка хочет, чтобы граница была под контролем и чтобы армия была сильной. Но эти люди думают: «У нас есть кое-какой вес в Кремниевой долине, попробуем отменить волю избирателей». Я считаю, это неправильно. Я считаю, они должны действовать в соответствии с принятыми правилами. Если они действительно хотят влиять на государственную политику, им следует баллотироваться в конгресс.



Меня поражает, Кевин, что этим компаниям неважно, что их вопиющая предвзятость стала совершенно очевидна. Спасибо, что нашли для нас время. Конечно же, ваш голос очень важен, вы ведь работали в одной из этих компаний. Посмотрим, понесут ли они какую-то ответственность. Большое спасибо!



Спасибо, Кевин!



Дата выхода в эфир 18 августа 2019 года.