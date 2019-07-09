Independent: комиссар ООН по правам человека раскритиковала США за «унизительные» условия в лагерях для мигрантов

После того как стали известны подробности об ужасных условиях в центрах временного содержания мигрантов на границе США, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с критикой американских властей. Лишение свободы, особенно когда дело касается детей, должно быть самой крайней мерой, подчеркнула комиссар и призвала США найти другие способы урегулировать проблему.

Верховный комиссар ООН по правам человека и экс-президент Чили Мишель Бачелет раскритиковала «унизительные и вредные» условия в центрах временного содержания мигрантов и беженцев на границе США, сообщает The Independent.

По словам комиссара, она была шокирована новостями об ужасных условиях в этих центрах. Бачелет подчеркнула, что, по мнению нескольких ведомств ООН, занимающихся вопросами прав человека, содержание детей мигрантов в подобных лагерях может быть приравнено к «жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения» с человеком, запрещённым международным правом.

Как отмечает газета, своё заявление комиссар сделала спустя несколько дней после того, как американские СМИ сообщили о переполненных центрах временного содержания, в которых число людей в несколько раз превышает норму. Более половины мигрантов содержатся на улице, потому что для них и вовсе не хватило места. Благодаря внутреннему правительственному докладу стало известно, что на 756 задержанных приходится всего 4 душа, а, к примеру, в комнате, предназначенной для содержания 35 человек, живут 155.

«Как педиатр, мать, а также бывший глава государства я просто в шоке от того, что дети вынуждены спать на полу в переполненных помещениях, в ужасных санитарных условиях и без доступа к нормальной медицинской помощи и еде», — приводит The Independent слова Бачелет.

Комиссар объяснила, что задержание ребёнка даже на короткий срок и с пребыванием в хороших условиях может негативно сказаться на его здоровье и дальнейшем развитии, и чем дольше длится весь процесс, тем более значимый урон наносится. Бачелет призвала американские власти найти другой способ урегулировать проблему большого потока мигрантов — без задержаний и детей, и взрослых.

«Любое лишение свободы взрослых мигрантов и беженцев должно быть самой крайней мерой, — уверена комиссар. — В большинстве случаев сегодня мигранты и беженцы — это люди, которые отправились со своими детьми в опасное путешествие в поисках защиты и уважения, в стремлении убежать от насилия и голода. Но когда, как им кажется, они, наконец, пришли в безопасное место, их вдруг разделяют с самыми близкими и держат взаперти в унизительных условиях. Такого нигде не должно происходить».

Также Бачелет осудила действия американских властей в отношении отдельных людей и целых организаций, которые пытаются оказывать поддержку мигрантам. «Просто непостижимо, что те, кто пытается предоставить жизненно необходимую помощь, рискуют столкнуться с обвинениями в уголовном правонарушении», — возмутилась комиссар. Как напоминает издание, 36-летний Скотт Уоррен ждёт повторного суда, после того как присяжные не смогли вынести вердикт по делу о «сокрытии» мигрантов от американских властей, за которое обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.