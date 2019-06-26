ABC News рассказал о «нечеловеческих условиях» в центрах временного содержания мигрантов в США

Речь сейчас пойдёт о борьбе с иммиграцией. В центрах временного содержания находятся дети в возрасте всего двух месяцев. Люди, побывавшие внутри и увидевшие всё своими глазами, называют тамошние условия пыткой. Всё это происходит в то самое время, когда президент Трамп как минимум на время приостановил свой план по проведению общенациональных рейдов с целью депортации.

С нами на связи с Капитолийского холма старший корреспондент ABC News в конгрессе США Мэри Брюс. Мэри, по вашей информации, спикер (палаты представителей. — ИноТВ) Нэнси Пелоси смогла переубедить его по этому вопросу.

МЭРИ БРЮС, старший корреспондент ABC News в конгрессе США: Да, Сесилия, спикер лично лоббировала президента против реализации этой инициативы. Пока он всё отложил, но при этом нагнетает давление здесь, на Капитолийском холме, дав законодателям лишь две недели на то, чтобы те предприняли шаги по вопросу иммиграции. В противном случай он, по его собственным словам, приступит к реализации масштабных рейдов. Однако всё большее давление оказывается и на самого президента: от него требуют хотя бы каких-то действий в отношении расположенных вдоль границ учреждений, условия содержания в которых описывают как ужасные.

Этим утром президент Трамп приостановил реализацию операции по массовой депортации, но не стал её полностью отменять. За несколько часов до того, как агенты Иммиграционной и таможенной полиции должны были начать широкомасштабные рейды по задержанию семей, которые находятся в США нелегально, Трамп написал в Twitter: «По просьбе демократов я отложил процесс выдворения нелегальных иммигрантов на две недели».

Как узнал канал ABC News, президент отменил огульные рейды после телефонного разговора со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Она призвала его отказаться от проведения рейдов, назвав их «бессердечными» и предупредив, что они «привнесут страх в общество».

Резкая смена курса у Трампа произошла в то самое время, когда конгресс готовится рассматривать на этой неделе план по выделению 4,5 миллиарда долларов на отправку гуманитарной помощи на границу, где в настоящий момент рекордное количество семей содержится под стражей, а объекты, где они размещены, переполнены.

ДОЛЛИ СЕВИЕР, врач: Ощущения были хуже, чем в тюрьме.

В эксклюзивной беседе с корреспондентом ABC News Ланой Зак доктор Долли Севиер заявила, что детей содержат, по её словам, в нечеловеческих условиях, а сами центры (временного содержания. — ИноТВ) можно сравнить с пыточными.

ДОЛЛИ СЕВИЕР: Из-за условий на этих объектах существует высокий риск, что люди могут подхватить инфекцию, заболеть и даже умереть.

Севиер предоставили доступ к центру «Урсула» в городе Мак-Аллен, штат Техас. Вы можете видеть данный объект на этих кадрах, сделанных там в прошлом году, после того как из-за вспышки гриппа пять младенцев были отправлены в отделение интенсивной терапии. Там, по её словам, она стала свидетелем полного отсутствия базовой санитарной гигиены: дети пили из немытых бутылок на протяжении многих дней, круглосуточно работал яркий флуоресцентный свет.

Юрист Уоррен Бинфорд, которая проводила опрос среди детей на объекте в городке Клинт, штате Техас, заявляет, что детям приходится заботиться друг о друге.

УОРРЕН БИНФОРД, профессор права Вилламеттского университета: Они спят на бетонных блоках. В помещениях открытые туалеты. Мыла нет. Эти дети содержатся в совершенно неподходящем для них месте.

Когда президенту задали вопрос об этих условиях, он возложил вину на демократов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: В этих обстоятельствах мы делаем фантастическую работу. Демократы даже не дают добро на то, чтобы выделить нам деньги. Где деньги? Знаете что? Демократы задерживают гуманитарную помощь.

МЭРИ БРЮС: На этой неделе демократы предпринимают шаги, чтобы направить миллиарды долларов на гуманитарную помощь. Мы, Майкл, связались с таможней и пограничным контролем. Там заявили, что их ресурсы ограничены, однако они, цитирую, «работают изо всех сил над тем, чтобы предоставить наилучшую заботу тем, кто находится у них под стражей, особенно детям».

МАЙКЛ СТРЕЙХЭН, ведущий ABC News: Хорошо. Большое спасибо, Мэри.

Дата выхода в эфир 24 июня 2019 года.