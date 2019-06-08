CNN: Мексика согласилась стать «залом ожидания» для соискателей убежища в США

Мы начнём с «террористической угрозы», больше касавшейся иммиграции, чем экономики, и с достигнутого по ней перемирия. В пятницу во второй половине дня переговорщики, чтобы избежать введения пошлин на товары, импортируемые из Мексики в США, пришли к определённому соглашению.

Президент Трамп в своём твите написал, что введение пошлин, осуществить которое планировалось в понедельник, приостановлено на неопределённый срок.

Хорошо, каковы же самые яркие детали этой сделки?

Мексика предпримет, цитата, «беспрецедентные шаги для сокращения незаконной иммиграции». Она развернёт внутри страны Национальную гвардию, особенно на её южной границе с Гватемалой, и предпримет действия по ликвидации сетей, занимающихся незаконной перевозкой людей.

Между тем США, цитата, «будут оперативно возвращать просителей убежища обратно в Мексику», где те будут ждать, пока не завершится обработка их заявлений на предоставление убежища — данный процесс Соединённые Штаты пообещали ускорить.

В своём заявлении госсекретарь Майк Помпео отметил, что с нетерпением ждёт работы с Мексикой, чтобы сократить приток нелегальных мигрантов. Наш корреспондент Рафаэль Ромо сообщит детали этой сделки.

РАФАЭЛЬ РОМО, корреспондент CNN: В рамках этого соглашения Мексика предпримет, как заявили в Госдепе США, «беспрецедентные шаги», причём начнётся все с исполнения её собственного миграционного законодательства, что станет решительным разрывом с недавним прошлым.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна значительным образом увеличит прилагаемые ею усилия по исполнению мексиканского законодательства с целью сократить, как он выразился, «неурегулированную миграцию». В практическом смысле это означает, что Мексика, как ранее сообщал CNN, развернёт на своей границе с Гватемалой до 6 тысяч членов Национальной гвардии для обеспечения выполнения миграционного законодательства.

Также в рамках этого соглашения Мексика станет своего рода залом ожидания. Соискатели убежища, которые проникнут в США, будут немедленно высылаться в Мексику, где они будут ждать до тех пор, пока по их делам не будет вынесено официальное судебное решение. Министр Эбрард заявил, что он доволен результатами переговоров.

МАРСЕЛО ЭБРАРД, министр иностранных дел Мексики: Думаю, это справедливый баланс, поскольку они изначально предлагали более решительные меры, и нам удалось договориться о компромиссном решении. Например, они согласились поддержать программу, которую Мексика предлагает в Центральной Америке.

РАФАЭЛЬ РОМО: Ранее мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в Лос-Кабос, заявил, что его правительство не хочет конфронтации с правительством США. Он также сказал, что Мексика хотела бы и дальше быть другом американского народа.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 июня 2019 года.